Zaraz po tym, jak Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało o zatrzymaniu prezesa jednej ze spółek, podejrzewanego o oszustwo związane z programem „Czyste Powietrze”, Olga Malinkiewicz opublikowała wpis w mediach społecznościowych, gdzie pytała, czy może chodzić o prezesa Columbusa Dawida Zielińskiego. Prezes Columbusa potraktował to jako insynuację. Spółka chce także pozwać Krzysztofa Stanowskiego i jego kanał na YouTubie „Kanał Zero”, od którego domagać będzie się minimum 55 mln zł.

W serwisie „X” oraz na LinkedInie Olga Malinkiewicz zasugerowała, że zatrzymanym przez CBA mógł być Dawid Zieliński, założyciel i prezes zarządu Columbus Energy. Współzałożycielka Saule Technologies jest w sporze z tą firmą. – Wczoraj Olga Malinkiewicz, która w Kanale Zero przez wiele godzin rozsiewała kłamstwa i insynuacje na temat firmy Columbus Energy ogłosiła, że CBA zatrzymało prezesa Dawida Zielińskiego. Jest to oczywiste kłamstwo stanowiące część zorganizowanej operacji medialnej dyskredytacji polskiego przedsiębiorcy – czytamy w komunikacie spółki.

I dalej czytamy, że w związku z powyższym spółka oświadcza, że po pierwsze Dawid Zieliński kieruje akt oskarżenia o zniesławienie przy użyciu środków masowego przekazu (art. 212 kk) wobec Olgi Malinkiewicz. – Po drugie firma Columbus Energy pozwie Kanał Zero należący do Krzysztofa Stanowskiego oraz jego samego na kwotę min. 55 mln zł, która to kwota stanowi ekwiwalent wartości medialnej potrzebnej do naprawienia wizerunku Columbus Energy za kłamstwa i kalumnie rozpowszechnione o firmie za pośrednictwem Kanału Zero i umożliwienie Oldze Malinkiewicz jednostronnej i kłamliwej narracji przeciwko spółce i jej inwestorom – wskazano.