Za realizację projektów będzie odpowiedzialna PGE Energia Odnawialna. Wsparcie zostało udzielone w ramach REPowerEU z przeznaczeniem na finansowanie transformacji energetycznej w Polsce.

Reklama

Etapy modernizacji

Finansowanie od EBI zostanie udzielone na farmy fotowoltaiczne na różnych etapach zaawansowania o łącznej mocy blisko 730 MW, które powstaną do końca 2027 r. Wsparcie zostanie udzielone także na program kompleksowej modernizacji Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar. Obecnie trwa modernizacja technologiczna elektrowni, obejmująca wymianę czterech turbozespołów na nowe, wraz z instalacjami okołoturbinowymi. Po jej zakończeniu, moc elektrowni pozostanie bez zmian, jednak zwiększy się jej efektywność operacyjna poprzez dostosowanie hydrozespołów do możliwości długotrwałej pracy w trybie kompensacyjnym oraz zmniejszenie pracochłonności hydrozespołu i częstotliwości napraw oraz modyfikacji. Oznacza to także dostosowanie instalacji do obecnych i przyszłych potrzeb regulacyjnych i rynkowych, zapewnienie rentownej pracy elektrowni, tj. rynku mocy, rynku energii, rynku usług systemowych oraz zwiększenie sprawności. W ubiegłym roku zmodernizowano już zbiornik górny oraz zakończono prace związane z modernizacją rozdzielni 220 kV. Planowane zakończenie inwestycji to 2028 r.

Współpraca PGE i EBI

-„Dzięki wsparciu pozyskanemu od Europejskiego Banku Inwestycyjnego będziemy mogli zwiększyć udział zielonej energii w miksie paliwowym Grupy PGE. Środki przeznaczymy na modernizację istniejącej Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar o mocy 540 MW, a także na projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy blisko 730 MW” – mówi Dariusz Marzec, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

-„Finansowanie transformacji energetycznej i działań korzystnych dla klimatu to jeden z głównych priorytetów EBI. W zeszłym roku na inwestycje w tym zakresie przeznaczyliśmy w Polsce aż 2,5 mld euro, w tym 850 mln euro na projekty wzmocnienia i rozbudowy sieci dystrybucji energii elektrycznej. W roku bieżącym skupiamy się na odnawialnych źródłach energii – na koncie mamy już udzielenie wiodącego wsparcia dla budowy Baltica 2 a dziś do naszego portfolio dodajemy kolejne projekty PGE z dziedziny OZE” – powiedziała Wiceprezes EBI, prof. Teresa Czerwińska.

Podpisana umowa jest siódmą umową kredytową między PGE a EBI. Pozostałe dotyczą modernizacji sieci dystrybucyjnej i inwestycji w infrastrukturę dystrybucyjną, budowy kogeneracyjnych bloków gazowych, farm wiatrowych, oraz modernizacji układów zasilania sieci kolejowej w Polsce. Łączna kwota obowiązujących umów wynosi 8,91 mld zł.