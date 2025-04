Bliżej nowych aukcji rynku mocy dla elektrowni gazowych

Liczba projektów gazowych, które mają po 2030 r. przejąć rolę stabilizatorów dostaw mocy do produkcji energii elektrycznej, po tym jak wysłużone elektrownie węglowe będą odchodzić na emeryturę, stale rośnie. Pokazały to dane Polskich Sieci Elektroenergetycznych z początku tego roku. O warunki przyłączenia do sieci starają się obecnie zupełnie nowe projekty o łącznej mocy nawet blisko 5 GW. Kilka projektów dużych elektrowni gazowych, mniej emisyjnych niż węglowe i szybciej reagujących na braki energii z OZE już powstało, jak elektrownia Dolna Odra w Gryfinie, PGE we Wrocławiu czy obiekty Orlenu w Płocku i we Włocławku. Płocki koncern odda w 2026 r. dwie elektrownie gazowe w Grudziądzu oraz Ostrołęce. Mimo to, jak wynika z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych, nadal istnieje ryzyko, że tej stabilnej, pogodozależnej mocy do produkcji prądu może zabraknąć do końca lat 20. Na początku roku przyjęto nowelizację ustawy o rynku mocy (forma systemu wsparcia dla elektrowni), zgodnie z którą w sytuacji, kiedy operator stwierdzi możliwość wystąpienia takiego ryzyka, jest organizowana dogrywkowa aukcja, dotyczy ona roku dostaw 2029. Wówczas więc dany obiekt ma być gotowy, jeśli chce korzystać ze wsparcia. PSE taką przesłankę stwierdziło i zgłosiło Ministerstwu Klimatu i Środowiska. To przygotowało stosowne rozporządzenie potrzebne do rozpisania tychże aukcji. Konsultacje społeczne dobiegły końca i jeszcze w kwietniu to rozporządzenie ma zostać wydane.