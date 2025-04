Energa notuje duże wzrosty mocy OZE

Zbiega się to jednocześnie ze spadkiem zużycia węgla w Grupie (o 34 proc. mniej rok do roku) i o blisko 40 proc. niższą produkcją energii z tego paliwa niż rok wcześniej. Wynika to przede wszystkim z niższej generacji w Elektrowni Ostrołęka B, kształtowanej przez zawarte kontrakty rynkowe, poziom pracy w wymuszeniu na rzecz Operatora Systemu Przesyłowego oraz dyspozycyjności samych bloków.

Odpisy i spadek marży na sprzedaży

Zdaniem prezesa Energi Sławomira Staszaka w 2024 r. Grupa Energa utrzymała stabilną pozycję finansową, pomimo wpływu zróżnicowanych, a przede wszystkim dynamicznych czynników zewnętrznych. - Wypracowaliśmy też rekordowy w historii Grupy wynik EBITDA. Jednocześnie miniony rok był dla nas bardzo intensywny ze względu na wyraźnie narastający impet inwestycyjny. Nasza ambicja, aby utrzymywać pozycję w czołówce transformacji energetycznej w Polsce, jest oczywista i potwierdzają ją międzynarodowe agencje ratingowe, przyznając nam najwyższe noty wśród polskich grup energetycznych. Realizujemy naszą wizję konsekwentnie, rozwijając zarówno aktywa wytwórcze, jak też modernizując infrastrukturę dystrybucyjną, kluczową dla budowy systemu energetycznego przyszłości – mówi Sławomir Staszak, prezes Energi.

Ubiegłoroczne wyniki Grupy kształtowane były w dużej mierze przez sektor dystrybucji, który odnotowała m.in. wyższą niż rok wcześniej marżę, jednocześnie korzystając z niższych cen zakupu energii elektrycznej na pokrycie strat sieciowych. – Pozytywny wpływ miało też zwiększenie wolumenu usługi dystrybucyjnej w porównaniu do 2023 r. Dla wyników Grupy korzystnym czynnikiem była też EBITDA sektora wytwarzanie. Kształtowały ją m.in. niższe koszty zużycia kluczowych paliw i zakupu uprawnień do emisji CO2, a także brak konieczności dokonywania wpłat na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny przez wytwórców energii. Pozwoliło to na osiągnięcie w 2024 roku rekordowego skonsolidowanego wyniku EBITDA i utrzymanie stabilnej pozycji finansowej, pozwalającej na dalszą realizację naszych strategicznych inwestycji i celów – podkreśla Magdalena Kamińska, wiceprezes Energi ds. finansowych.

Istotny wpływ na całoroczne wyniki Grupy Energa miało jednorazowe zdarzenie bezgotówkowe – rozpoznanie konieczności dokonania odpisów na aktywa odnawialne, co do akwizycji których wiążące decyzje transakcyjne podejmowane były do października 2023 r. Oprócz tego, na wyniki Grupy wpływ miała też m.in. mniej korzystna niż rok wcześniej marża sprzedażowa w obrocie energią elektryczną. W 2024 roku łącznie o 53 proc. spadły przychody Grupy z tytułu rekompensat wypłacanych przez Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, pokrywających ubytek przychodów od klientów objętych regulowanymi ustawowo (tzw. „mrożonymi”) cenami energii. Spadek ten spowodowany był m.in. koniecznością wprowadzenia na drugą połowę roku zmian w stawkach taryfowych, które służą jako podstawa do naliczania wspomnianych rekompensat.