Przedwyborcze inwestycje Energi zanotują większe straty

Zwiększenie odpisów dotyczy aktywów OZE w obszarze wytwarzania energii elektrycznej, co do których Grupa Energa podjęła wiążące decyzje transakcyjne w 2023 r. - Konieczność tego zwiększenia została zidentyfikowana podczas prac nad skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za 2024 r., , w ramach badania tego sprawozdania przez audytora – uzasadnia spółka. W efekcie szacowana całkowita kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych Grupy Energa wynosi obecnie ok. 630 mln zł. Jak podkreśliła spółka, odpisy obniżą wynik brutto Grupy Energa za 2024 r. o ok. 630 mln zł, ale nie będą miały wpływu na wynik EBITDA.

Nietrafione zielone inwestycje

Wartość odpisu dotyczy przede wszystkim podpisanej na dwa dni przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. przedwstępnej umowy nabycia spółki celowej realizującej projekt budowy hybrydowych odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy do ok. 334 MW. Chodzi o umowę między Energa Wytwarzanie, a firmą Lewandpol Holding sp. z o.o. przedwstępnej umowy zakupu 100 proc. udziałów w spółce E_G sp. z o.o. realizującej projekty budowy instalacji fotowoltaicznych i farmy wiatrowej Kleczew Solar Wind o łącznej mocy od ok. 244,5 MW do ok. 334 MW w województwie wielkopolskim. Właścicielem firmy Lewandpol jest Andrzej Lewandowski, przedsiębiorca i kierowca wyścigowy.

Odpisy o których informuje Energa w większości dotyczą akwizycji w obszarze źródeł odnawialnych, co do których wiążące decyzje transakcyjne podejmowane były do października 2023 r. jeszcze za poprzedniego rządu Energi. – Jak ustalono w trakcie testów, podczas podpisywania umów przedwstępnych na aktywa OZE, o czym Energa informowała rynek m.in. w raporcie bieżącym dn. 13 października 2023 roku, przyjęto założenia biznesowe skutkujące obecną utratą wartości tych aktywów i koniecznością rozpoznania straty na tych inwestycjach – informowała wcześniej firma.