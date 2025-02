Bruksela zdradziła, ile będzie kosztować prąd z polskiego atomu. Może być taniej

Dodatkowo na koszt projektu wpływ będzie miał kurs walutowy. Polski rząd oszacował, że 20 proc. deprecjacja złotego do 2040 r. podniesie cenę do przedziału 550-630 zł za MWh, a 20 proc. aprecjacja do 2040 r. zredukuje ją do przedziału 450-530 zł za MWh. Cały czas przy założeniu współczynnika wykorzystania 92,7 proc. jako wartości podawanej przez producenta reaktorów - Westinghouse.

Władze polskie przewidują, że przede wszystkim energia elektryczna produkowana przez elektrownię jądrową będzie sprzedawana za pośrednictwem aukcji w formie kontraktów długoterminowych (długoterminowe umowy sprzedaży -PPA). Energia elektryczna, która nie zostanie sprzedana na aukcjach PPA, będzie oferowana na giełdzie , na rynku terminowym lub rynkach spot.

Jak wynika z dokumentu Komisji, polski rząd przewiduje, że 30 proc. wydatków na budowę zostanie sfinansowane poprzez dokapitalizowanie inwestora, spółki PEJ z budżetu kwotą 60 mld zł. Sejm przyjął już odpowiednią ustawę. Reszta miałaby zostać sfinansowana długiem, z czego 40 proc. całkowitych wydatków pochodziłoby z amerykańskiego EXIM Banku, inne agencje kredytów eksportowych dostarczyłyby ok. 10 proc. całkowitej kwoty, a z rynku finansowego, polskiego i zagranicznego w formie finansowania dłużnego pochodziłoby ok. 20 proc. całkowitych wydatków. Polski model finansowy zakłada 14-letni okres budowy elektrowni i 62-letni okres eksploatacji, przy 60 latach dla pojedynczego reaktora.

Obecna wersja Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) z 2020 r. zakłada budowę dwóch elektrowni jądrowych o łącznej mocy 6-9 GW, z należącą w 100 proc. do Skarbu Państwa spółką Polskie Elektrownie Jądrowe jako inwestorem i operatorem. Jako partnera dla pierwszej elektrowni poprzedni rząd wskazał konsorcjum Westinghouse-Bechtel. Ma ona powstać w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu. Zgodnie z ostatnimi deklaracjami rządu, początek komercyjnej eksploatacji pierwszego bloku planuje się na 2036 r. Kolejne dwa miały być oddawane do użytku co rok. Jednak jak wynika z dokumentu, który przedstawiono Komisji, „oczekuje się, że nowo wybudowana elektrownia jądrowa zostanie uruchomiona w 2037 r., a jej okres eksploatacji wyniesie 60 lat”.

Bruksela ma wątpliwości do finansowania

Komisja w dokumencie ujęta także swoje wątpliwości do modelu finansowania polskiej elektrowni. Bruksela obawia się, że może dojść do zakłóceń rynku, ponieważ proponowana konstrukcja kontraktu CfD może uniemożliwić operatorowi elektrowni przekazywanie pewnych sygnałów cenowych z rynku, co z kolei może prowadzić do nieefektywnej eksploatacji z perspektywy systemu i zniekształcić kolejność do wprowadzania energii do systemu. W UE obowiązuje tzw. merit order, a więc porządek wprowadzania energii do systemu energetycznego. Kryterium oparte jest na cenie, a więc do systemu wprowadzania jest w pierwszej kolejności energia, której produkcja jest najtańsza, a tą jest OZE. Energia z atomu w ramach kontaktu CfD może zakłócić tę kolejność.