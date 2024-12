Ponad 5 mld zł będzie kosztował tegoroczny system wsparcia OZE. Są wyniki aukcji

Podsumowując tegoroczne aukcje OZE prezes URE Rafał Gawin podkreśla, że zainteresowanie mechanizmem wsparcia jakim są aukcje OZE, względem roku 2022 i 2023, utrzymuje się na podobnym poziomie. - W grudniowych aukcjach po raz pierwszy największym zainteresowaniem cieszył się koszyk dla instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy większej niż 1 MW, co przyczyniło się do wzrostu zakontraktowanego wolumenu energii. W 2024 r. sprzedano nieco ponad 36 proc. energii przeznaczonej do sprzedaży, z czego większość stanowią projekty elektrowni słonecznych – powiedział prezes Gawin, cytowany w komunikacie.

Reklama

Dominuje fotowoltaika

W tegorocznych aukcjach do sprzedaży przeznaczono 44,6 TWh zielonej energii o łącznej wartości nieco ponad 17 mld zł, przy czym w wyniku ich rozstrzygnięcia łącznie zakontraktowano ponad 16 TWh (36 proc.) energii elektrycznej o wartości ok. 5,1 mld zł (30%). Wszystkie aukcje były dedykowane instalacjom nowym. Wśród 200 zwycięskich ofert zdecydowanie dominują instalacje fotowoltaiczne (198), pozostali zwycięzcy to instalacje wiatrowe (2), podał Urząd.

"Dominacja projektów fotowoltaicznych w systemie aukcyjnym kontrastuje z nadal niską dostępnością projektów wiatrowych, a próba wywołania koszyków aukcyjnych dla pozostałych technologii, które ustawodawca przewidział w rozporządzeniu, po raz kolejny okazała się nieskuteczna. Brak zainteresowania technologiami takimi jak biogazownie, hydroelektrownie, czy instalacje wykorzystujące biomasę, wskazuje na potrzebę refleksji odnośnie ich roli w systemie aukcyjnym i energetycznym. W tej sytuacji zasadne wydaje się rozważenie rewizji przepisów, co umożliwiłoby skuteczniejsze wsparcie tych technologii" - dodał prezes.

Po raz kolejny liczba ofert w aukcjach dedykowanych hydroelektrowniom, biogazowniom rolniczym oraz instalacjom wykorzystującym biomasę i biogaz inny niż rolniczy była niewystarczająca i nie cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Ile będzie kosztował prąd z nowych instalacji?

W tym roku największym zainteresowaniem cieszyła się aukcja przeznaczona dla instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy większej niż 1 MW. Do aukcji przystąpiło 105 wytwórców, którzy złożyli 174 oferty. Niemal wszystkie (172) oferty zostały złożone przez przedsiębiorców inwestujących w instalacje fotowoltaiczne. W ramach tego koszyka na zakup 21,75 TWh energii przeznaczono niemal 6,2 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji sprzedano ponad 70 proc. wolumenu energii (ok. 15,4 TWh) w ramach 128 ofert zgłoszonych przez 82 wytwórców, o łącznej wartości niespełna 4,9 mld zł (co stanowi 78 proc. wartości energii przeznaczonej do sprzedaży). W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji mogą powstać instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nieco ponad 1 481 MW oraz lądowe farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 90,8 MW.