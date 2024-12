Branża OZE otwarta na dialog z rządem

A jak na istniejące źródła OZE wpływa tzw. redysponowanie, czyli niezapowiedziane wyłączenia?

To obszar niepewności, który wpływa na stabilność przychodów ze zrealizowanych inwestycji. To także system wzajemnie powiązany. Jeśli właściciel elektrowni OZE ma kontrakt na odbiór wyprodukowanej energii, czy to poprzez PPA, czy wygraną aukcję OZE, to musi mieć też pewność dostaw do odbiorcy. Natomiast gdy konieczne jest wyłączenie instalacji PV, pojawia się element zaburzający tę przewidywalność.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne tłumaczą to bezpieczeństwem systemu...

…i my to rozumiemy. Innymi słowy, z punktu widzenia właściciela farmy PV takie wyłączenie jest usługą stabilizującą system. Dodatkowo liczba wyłączeń nie jest znana i nie sposób ich przewidzieć, czyli nie wiadomo, kto, kiedy i na jak długo zostanie wyłączony. Ta nieprzewidywalność i brak jakiejś formuły rozliczenia wyłączeń potęgują niepewność instytucji finansujących inwestycje w nowe źródła OZE. Potrzebne są zatem regulacje, które zapewnią ustabilizowanie tej sytuacji, a w efekcie realizację dalszych inwestycji w OZE, których Polska potrzebuje. W ciągu najbliższych dwóch lat GoldenPeaks Capital planuje zainwestować w Polsce 1,2 mld euro, czyli ponad 5 mld zł.

Ale ryzyko rośnie... O ile jednak jeszcze kilka lat temu energia odnawialna dawała możliwość dużego zysku, o tyle teraz, ze względu na dużą ilość energii odnawialnej w systemie, cena bywa niska lub nawet ujemna. W tym roku było już prawie 200 godzin z takimi cenami...

Oczywiście jest to coraz większy problem nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Pojawia się on w tych dniach, w których energii produkowanej ze źródeł odnawialnych jest więcej, niż potrzebuje rynek. Naszym zdaniem nadmiar energii odnawialnej to luksusowy problem. Jest to wynik korzystania z czegoś, co jest mniej lub bardziej dostępne za darmo – wiatru i słońca. Ale nadal jest to problem systemowy, który musi zostać rozwiązany, a główną częścią rozwiązania jest magazynowanie nadmiaru energii, aby można ją było wykorzystać, gdy produkcja energii odnawialnej jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb rynku.

Tak długo, jak nie uda nam się zmagazynować tej energii, jej ceny będą rzeczywiście ujemne w ciągu dnia, a właściciele instalacji OZE będą zmuszani do ich wyłączania. Z drugiej strony chciałbym podkreślić, że wbrew temu, co słyszymy, rozwój OZE zwiększa bezpieczeństwo energetyczne systemu. Przecież jeśli jedna z kilku dużych elektrowni węglowych niespodziewanie ulegnie awarii, ma to duży wpływ na stabilność systemu energetycznego. Z drugiej strony, jeśli elektrownia odnawialna ulegnie awarii, wpływ na system jest niewielki lub żaden dzięki zdecentralizowanemu charakterowi tych aktywów wytwórczych.

Aby więc dalej zarabiać i inwestować, potrzeba magazynów energii...

W naszym planie rozwoju mamy magazynowanie energii lub systemy BESS (Battery Energy Storage Systems) i będziemy w nie inwestować. Mamy jasną strategię w tym zakresie. Oczywiście, koszty nadal stanowią problem. Ale one spadają i widzimy duże możliwości biznesowe w tej branży właśnie ze względu na różnice w podaży i zapotrzebowaniu na energię elektryczną w zależności nie tylko od pory dnia, ale także od pogody. Jednym z mechanizmów, który mógłby zwiększyć rentowność takich projektów BESS, jest płacenie producentom energii za dostępność ich mocy. Następnie to do nas, producentów, należałaby decyzja, w jaki sposób wywiązać się z tego kontraktu.

Takiego rozwiązania dzisiaj nie ma. Powinno być?

Potrzebny jest dialog. Dla nas jako inwestorów najważniejsze jest, aby rząd miał jasną i kompleksową strategię rozwoju rynku energii jako całości oraz stabilnych inwestycji w energię odnawialną. Musi to także obejmować konkretne działania dla nieplanowanych wyłączeń źródeł OZE. Jesteśmy gotowi współtworzyć regulacyjne ramy dla dalszego stabilnego rozwoju zielonej energii w kraju. Polska potrzebuje dużych prywatnych inwestorów, aby zmienić swój miks energetyczny i zyskać na konkurencyjności.