Duńczycy będą sprzedawcą energii z morskich farm wiatrowych Polenergii i Equinora

Dalej, to właśnie Danske Commodities będzie sprzedawcą na polski rynek wyprodukowanej przez te farmy energii elektrycznej. Oznacza to, że spółka Danske Commodities będzie świadczyć usługi bilansowania i będzie zajmować się obrotem energią elektyczną na polskim rynku hurtowym i bilansującym energii elektrycznej.

Reklama

Rodzaj umowy sprzedaży

Bałtyk 2 i Bałtyk 3 to morskie farmy wiatrowe, które będą podłączone do polskiego systemu elektroenergetycznego i tym samym będą produkować energię elektryczną dla firm i gospodarstw domowych w Polsce. - Ilość energii elektrycznej płynąca z obu projektów może zasilić 2 milionów polskich gospodarstw domowych. Pierwsza energia z farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3 ma popłynąć do sieci już w 2027 roku, a komercyjny etap ich użytkowania zaplanowano od 2028 roku – tłumaczy Michał Jerzy Kołodziejczyk, prezes Equinor Poland.

Przedmiotem umów PPA jest sprzedaż całego wolumenu energii elektrycznej wytworzonej w projektach. - W związku z planowanym oddawaniem projektów etapami, sprzedaż energii elektrycznej na mocy umów PPA rozpocznie po uzyskaniu koncesji dla pierwszego etapu każdego z projektów. Ponadto umowy PPA obejmują świadczenie usług bilansowania handlowego (w tym w okresie rozruchu technologicznego kolejnych etapów danego projektu) oraz pełnienie przez Danske roli dostawcy usług bilansujących" - podała Polenergia.

Umowy PPA mają charakter umów o dostęp do rynku hurtowego i rynku bilansującego.

Zadania sprzedającego

Do zadań Danske będzie należało m.in. pełnienie funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie projektów, w tym rozliczanie niezbilansowania z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi oraz dostawcy usług bilansujących i operatora rynku. - Umowy PPA obejmują sprzedaż całości gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wydanych dla energii wytworzonej w projektach w okresie obowiązywania umów. Cena sprzedaży energii elektrycznej ma być równa "cenie rozliczeniowej wyznaczanej w procesie jednolitego łączenia rynków dnia następnego dla polskiego obszaru rynkowego dla danego okresu rozliczania niezbilansowania (SDAC) - wyjaśnia Polenergia.