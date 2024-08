Prezes PGE Dariusz Marzec zapewnia, że wydzielenie węgla z energetyki trwa

Prezes zapewnił, że prace nad zmianami w strukturze właścicielskiej konwencjonalnych źródeł wytwórczych już trwają. - Dla nas optymalnym czasem nad wyłączeniem aktywów konwencjonalnych to 2025 rok. Prace w tym zakresie cały czas trwają. Czym stanie się to szybciej, tym lepiej, bo uruchomi to nowy impuls rozwojowy dla PGE, jak i dla PGE GiEK. Pozwoli to tej spółce na samodzielne funkcjonowanie oraz pozyskiwanie środków na restrukturyzację części konwencjonalnej, która jest niezbędna dla polskiego systemu energetycznego co najmniej przez dekadę – przyznał Marzec.

Węgiel podstawą energetyki 10 -12 lat

Zapewnił przy tym, że energetyka konwencjonalna będzie stanowić podstawę polskiego systemu energetycznego do momentu powstania elektrowni atomowej lub morskich farm wiatrowych, co w opinii szefa PGE może potrwać 10-12 lat.

- W nowej rzeczywistości najważniejsze będzie zabezpieczenie przyszłości zarówno kilkunastu tysięcy pracowników kopalni i elektrowni, kilku tysięcy pracowników spółek zależnych, jak również mieszkańców regionów pośrednio związanych z PGE GiEK. (...) Zmiany polskiego sektora energetycznego muszą przebiegać w sposób zrównoważony, efektywny i konkurencyjny. Wykorzystamy ten czas dla energetyki konwencjonalnej, która jest potrzebna dziś i będzie potrzebna jeszcze przez wiele lat – mówi z kolei Jacek Kaczorowski,.

W skład PGE GiEK wchodzi siedem oddziałów zlokalizowanych na terenie pięciu województw. To pięć elektrowni i dwie kopalnie. Centrala spółki znajduje się w Bełchatowie. Spółka zatrudnia bezpośrednio ok. 13 tys. osób oraz ok. 6 tys. w spółkach zależnych.