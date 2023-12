Podczas nadzwyczajnego posiedzenia walnego zgromadzenia spółki, podjęto kilka kluczowych uchwał dla spółki. Zarząd przedstawił uzasadnienia do podjęcia kierunkowej decyzji o przystąpieniu do rozmów w sprawie potencjalnej transakcji sprzedaży pakietu kontrolnego 60 proc. udziałów spółki EC Będzin Wytwarzanie generującej ponad 75 proc. przychodów Grupy EC Będzin S.A. Kupującym ma być Grupa Altum, kierowana przez Sławomira Wołyńca. Zasiada on również w zarządzie EC Będzin. Podmiot ten ma ponad 46 proc. głosów w akcjonariacie EC Będzin SA. Spółka informowała nas, że jest świadoma potencjalnego konfliktu interesu w kontekście tej decyzji. „Chcąc zapewnić pełną przejrzystość oraz zachować najwyższe standardy etyczne i prawne, p. Sławomir Wołyniec będzie ograniczał swoje uczestnictwo do reprezentowania wyłącznie Grupy Altum w trakcie tego procesu” – zapewniała nas spółka.

Na posiedzeniu omówiono także konsekwencje pozbycia się wpływu na działalność prowadzoną przez spółkę EC Będzin Wytwarzanie sp. z o.o. po zbyciu głównego aktywa, w którym prowadzona jest działalność operacyjna przez GK EC Będzin. Przedstawieniowo także informacje na temat sporządzenia oszacowania wartości spółki EC Będzin Wytwarzanie sp. z o.o., w szczególności informacji jaki podmiot sporządza wycenę, jakimi metodami sporządzana jest wycena udziałów spółki.

W październiku br. Grupa Altum złożyła ofertę zakupu większościowego pakietu udziałów tej produkcyjnej spółki za 19 mln zł. Później ważność tej oferty przedłużono do 29 grudnia br. z kolei listopada zarząd EC Będzin zdecydował, że strony rozpoczną negocjacje w tej sprawie. Rozważana transakcja ma być m.in. ścieżką do poprawy płynności finansowej i spłaty zobowiązań.W przypadku podjęcia decyzji o zbyciu 60 proc. udziałów Grupie Altum, EC Będzin SA zamierza utrzymać mniejszościowy pakiet udziałów w spółce produkcyjnej.

Na podstawie uchwał 19 grudnia 2023 r. na członków rady nadzorczej spółki powołano także Macieja Murgrabiego, Sławomira Rzepeckego oraz Adam Klinert. Osoby te wskazał Sławomir Wołyniec, który kontroluje Grupę Altum.

W najbliższym czasie Grupa Altum złoży wniosek do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczący zgłoszenia zamiaru koncentracji.