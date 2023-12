Spółka podkreśla, że jest to dopiero decyzja organu pierwszej instancji, która nie ma charakteru ostatecznego. "Nie podlega wykonaniu zaś zarząd EC Będzin Wytwarzanie sp. z o. o. zapowiedział wniesienia odwołania do organu drugiej instancji' - czytamy w komunikacie spółki.

Władze spółki tłumaczą się, że problem ten jest efektem nierozwiązanych wyzwań energetycznych w Polsce. "Najlepszą ilustracją tego problemu są wyniki finansowe EC Będzin Wytwarzanie sp. z o. o. za rok 2022. W tym okresie łączne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosły 321 668 000,00 zł, podczas gdy łączny koszt zakupu paliwa niezbędnego do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz wartość certyfikatów EUA koniecznych do rozliczenia uprawnień do emisji CO2 wyniósł łącznie 395 493 000,00 zł, co w przypadku zakupu certyfikatów CO2 spowodowałoby deficyt w wysokości -73 825 000,00 zł (nie licząc pozostałych kosztów działalności operacyjnej)" - tłumaczy się spółka dodając, ze cena za ciepło uzyskiwana przez firmę jest taka, a nie inna bo wynika z taryf przyznanych przez URE.

Zdaniem zarządu to jasny sygnał, że obecny sposób realizowania polityki klimatycznej przyjętej przez Unie Europejską i polski Rząd stawia firmy takie jak EC Będzin Wytwarzanie sp. z o. o. przed zadaniem niemożliwym do zrealizowania i oderwanym od realiów ekonomicznych i gospodarczych pozostających poza naszą kontrolą.