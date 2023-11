Brakuje chętnych na budowę bloków gazowych w Kozienicach

Zysk operacyjny wyniósł 702,64 mln zł wobec 32,22 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 1,12 mld zł wobec 377,96 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz inne dochody sięgnęły 11,88 mld zł w III kw. 2023 r. wobec 8 mld zł rok wcześniej. W I-III kw. 2023 r. spółka miała 558,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 788,79 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży oraz innych dochodach w wysokości 35,9 mld zł w porównaniu z 22,7 mld zł. Zysk EBITDA sięgnął 3,43 mld zł wobec 2 mld zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Spada produkcja

Przez trzy kwartały 2023 r. Grupa Enea wytworzyła 16 TWh energii elektrycznej, notując spadek wolumenu produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych, centralnie sterowanych, a także wzrost produkcji z OZE. W omawianym okresie Grupa wytworzyła ponad 1,6 TWh energii elektrycznej z OZE, to wzrost rok do roku o 10 proc. Spadła sprzedaż ciepła (o 8 proc.), która wyniosła 4,5 PJ (petadżuli).

W ciągu trzech kwartałów 2023 r. wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym wyniósł 17,0 TWh i był niższy rok do roku o 4,4 proc. Spadek spowodowany był zmianą portfela klientów. W segmencie odbiorców biznesowych odnotowano spadek wolumenu sprzedaży energii elektrycznej o 4,4 proc., a w segmencie odbiorców indywidualnych wolumen ten był niższy rok do roku o 0,3 proc. Łączne przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego w trzech kwartałach 2023 r. wzrosły w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. o 3,3 mld zł, tj. o 37,8 proc., co jest odzwierciedleniem gwałtownego wzrostu cen energii elektrycznej i paliwa gazowego na rynku hurtowym. Zwiększeniu uległy głównie przychody w segmencie odbiorców biznesowych.

Przychody Grupy LW Bogdanka wyniosły w I-III kwartale 2023 r. 2,69 mld. EBITDA ukształtowała się na poziomie 673,4 mln zł, zysk operacyjny to 309,0 mln zł, a zysk netto wyniósł 256,7 mln zł. W omawianym okresie produkcja węgla wyniosła 4,6 mln ton. W samym III kwartale, produkcja wyniosła 1,3 mln ton, a sprzedaż ukształtowała się na poziomie 1,5 mln ton.

Koszty i dochody mrożenia cen energii

W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2023 r. spółki z Grupy Enea ujęły z tego tytułu w kosztach następujące kwoty odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny (forma podatku od zysków nadmiarowych będących elementem mrożenia cen energii): Enea Elektrownia Połaniec w zakresie obrotu energią elektryczną w kwocie 12,7 mln zł i w zakresie wytwarzania 279 mln zł, Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. w zakresie obrotu 73,5 mln zł i w zakresie wytwarzania 1,68 mld zł, Enea Ciepło Sp. z o.o. w zakresie obrotu 6,8 mln zł i w zakresie wytwarzania 6,45 mln zł, Enea Nowa Energia Sp. z o.o. w zakresie wytwarzania 138 mln zł oraz Enea Trading Sp. z o.o. w zakresie obrotu 17 tys. zł. Co daje łączną kwotę 2,2 mld zł.