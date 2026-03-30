Michał Marczak, BM PKO BP: Brakuje nowego, lokalnego kapitału

Michał Marczak, zastępca dyrektora BM PKO BP
Jeżeli spojrzymy na historię, odpowiedź jest pozytywna. Giełda odgrywała istotną rolę w finansowaniu polskich przedsiębiorstw, szczególnie w okresie silnego napływu kapitału do OFE. Wówczas rynek pełnił swoją podstawową funkcję – był miejscem pozyskiwania kapitału na rozwój. Dziś jesteśmy w innym momencie cyklu. Mamy największą giełdę w regionie CEE, ale jednocześnie coraz trudniej wskazać przykłady ofert publicznych, które realnie finansują ambitne programy inwestycyjne. Poza nielicznymi ofertami SPO, rynek w dużej mierze stał się platformą wyjścia z inwestycji dla funduszy private equity. Jego bezpośrednia rola w finansowaniu gospodarki wyraźnie osłabła. Zasadnym jest pytanie, czy obecny model jest adekwatny do naszych aspiracji rozwojowych. Tocząca się dyskusja środowiska potwierdza, że „nie”. Mamy jeszcze jeden, często pomijany aspekt. W Polsce wciąż nie wykształciła się powszechna kultura długoterminowego oszczędzania poprzez giełdę, ale również budowania zamożności, która finalnie wspiera poziom bieżącej konsumpcji.
Moim zdaniem brak nowego, lokalnego kapitału, bo to on decyduje o wycenach spółek. Historia pokazuje, jak ważny jest to czynnik. W okresie, gdy do OFE trafiało około 15-20 miliardów złotych rocznie, liczba debiutów była duża, a na warszawską giełdę trafiały spółki zagraniczne, chociażby z Ukrainy. Od czasu zmian w funkcjonowaniu OFE, więcej spółek opuściło giełdę niż na nią weszło. Program PPK jest krokiem w dobrą stronę, ale przez niezadowalający poziom partycypacji, jego skala wciąż nie jest w stanie niwelować ujemnego salda transferów z OFE. Co istotne, struktura demograficzna uczestników OFE powoduje, że w kolejnych latach odpływ środków będzie coraz większy. Rynek traci istotne źródło popytu na akcje. Bez stabilnego, przewidywalnego strumienia kapitału trudno oczekiwać powrotu dużej liczby IPO, bez których nie ma rozwoju rynku.
Poza nielicznymi wyjątkami, raczej nie jest pierwszym wyborem na wczesnym etapie wzrostu. Uważam, że ekosystem finansowania innowacji w Polsce poprawia się. Mamy aktywne fundusze venture capital, zaangażowanie instytucji publicznych, takich jak PFR oraz różne programy wsparcia. Problem pojawia się na etapie skalowania firm i dojścia do etapu giełdowego. Spółki technologiczne, we wczesnej fazie nie generują jeszcze zysków, a ich modele biznesowe są trudne do wyceny. Obecnie, na giełdzie brakuje wystarczająco dużej bazy inwestorów instytucjonalnych gotowych akceptować wysokie ryzyko, długi okres dochodzenia do rentowności czy relatywnie wysoki odsetek spółek w portfelu, które nie osiągną sukcesu i zbankrutują – typowy model np. dla biotechnologii czy deep tech.
Giełda powinna być miejscem, w które spółka trafia już jako podmiot bardziej dojrzały – z określoną skalą działalności i bardziej przewidywalnymi wynikami. Przykład rynku amerykańskiego, gdzie dostępność kapitału wysokiego ryzyka na giełdzie jest nieporównywalna, pokazuje, że nawet bardzo duże spółki technologiczne przez długi czas finansują się prywatnie. Giełda pojawia się dopiero jako kolejny etap – umożliwiający dalsze skalowanie lub wyjście inwestorów. Trzeba również uwzględnić perspektywę inwestorów indywidualnych, którzy nie są przygotowani na wysokie ryzyko niepowodzenia takich projektów. Na tym etapie, seria bankructw kilku spółek technologicznych nie pomogłaby budować zaufania do GPW.
Moim zdaniem, jednym z głównych wyzwań jest luka w kapitale emerytalnym, związana z odpływem środków z OFE. W kolejnych 15 latach z funduszy może zniknąć około 150 miliardów złotych aktywów. Jeśli chcemy rozwijać rynek w oparciu o lokalny kapitał, potrzebujemy uzupełnienia tej kwoty plus kolejne kilkadziesiąt miliardów nowego kapitału. Druga luka dotyczy etapu pomiędzy venture capital a giełdą. Finansowanie rund na poziomie kilkuset milionów złotych jest w Polsce nadal trudne, co ogranicza zdolność do budowania globalnych firm technologicznych.
Potrzebne jest działanie na wielu poziomach. Państwo już odgrywa większą rolę poprzez różne programy wspierające firmy, ale kluczowe jest wsparcie mechanizmów budowania długoterminowego kapitału, m.in. poprzez PPK/PPE, OKI. Warto rozważyć dodatkowe instrumenty – np. większe zachęty podatkowe, głębszą deregulację. Duży potencjał widzę w kapitale prywatnym – szczególnie w family offices. Kapitał już tu jest, jednak wyzwaniem jest brak doświadczenia w inwestowaniu w technologie. W USA ważną rolę odgrywają tzw. business angels – byli przedsiębiorcy, którzy osiągnęli sukces, tworząc globalne spółki technologiczne i reinwestują kapitał. W Polsce ten segment dopiero się rozwija.
Kiedy śledzę informacje o kolejnych kontraktach zagranicznych polskich firm w dziedzinie kosmosu czy zastosowań AI, uważam, że „tak”. Coraz więcej naukowców i inżynierów myśli biznesowo, zakłada firmy i próbuje komercjalizować swoje projekty. To kluczowa zmiana mentalna. Dodatkowo rozwój technologii – szczególnie AI – obniża bariery wejścia w niektóre przemysły. Polska nie będzie producentem zaawansowanych chipów, ale może skutecznie konkurować w obszarze oprogramowania, algorytmów kwantowych czy zastosowań AI. Mamy bardzo silne zaplecze inżynierskie, które może być fundamentem tego rozwoju.
Podstawą jest lokalny kapitał – bez niego trudno mówić o gruntownej zmianie. Równie ważna jest edukacja i budowanie kultury inwestowania – nie „grania na giełdzie”. Po stronie regulacyjnej warto rozważyć stworzenie bardziej elastycznych rozwiązań dla spółek technologicznych – np. rynku o niższych barierach wejścia i większej tolerancji na ryzyko. Nie można też zapominać o kosztach funkcjonowania na giełdzie, które dla wielu mniejszych spółek są wyzwaniem.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas