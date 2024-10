W ostatnim czasie na polskim rynku maklerskim widać dużą konkurencję w obszarze IKE i IKZE. Z czego to wynika?

Wzmożona aktywność marketingowa w drugiej połowie roku, a szczególnie w ostatnim kwartale, nie jest zaskoczeniem w kontekście IKE i IKZE. To właśnie wtedy większość inwestorów myśli o uzupełnieniu rocznych limitów i wejściu na rynek. Często są to decyzje odkładane na ostatnią chwilę, dlatego spodziewam się, że kampanie marketingowe mogą jeszcze zostać zintensyfikowane. Należy jednak przyznać, że konkurencja na rynku rachunków emerytalnych rośnie, co jest z pewnością bardzo dobrą wiadomością dla klientów. Ostatecznie to oni zyskają dzięki lepszym ofertom, co w długim terminie przyniesie wymierne korzyści.Z perspektywy domów maklerskich, inwestor zainteresowany ofertą IKE i IKZE jest bardzo wartościowy. Samo jego zainteresowanie produktami długoterminowymi sugeruje, że istnieje duża szansa na długotrwałe utrzymanie go na platformie inwestycyjnej. Może też z czasem skorzystać z innych produktów. Wystarczy prześledzić, jak obecna konkurencja na tym rynku wpłynęła na obniżenie opłat i prowizji w niektórych domach maklerskich, co pokazuje, że tacy klienci są dla nich niezwykle istotni.

Reklama

Ostatnio do rywalizacji maklerskiej dołączyła również wasz firma, która wprowadziła konta IKE. Czym chcecie rywalizować w tym obszarze?

Przede wszystkim nasi klienci zyskują dostęp do szerokiej oferty akcji i ETF, a dzięki akcjom ułamkowym mogą dywersyfikować swój portfel już przy niewielkich kwotach inwestycji. Dzięki temu produkty emerytalne stają się również bardziej dostępne – inwestorzy mogą wpłacać regularnie małe kwoty, które są inwestowane w całości, ponieważ w XTB nie ma prowizji minimalnej, tak powszechnej u konkurencyjnych instytucji finansowych, gdzie podobny schemat wpłat byłby niekorzystny dla inwestora. Warto pamiętać, że w XTB inwestowanie w akcje i ETF do 100 tys. euro miesięcznego obrotu jest bez prowizji, co ważne, nie ma minimalnej prowizji, na którą zazwyczaj skarżą się posiadacze kont IKE. Niezainwestowane środki na rachunku IKE w XTB są oprocentowane, więc osoby, które zaczynają inwestowanie na koncie IKE nie muszą spieszyć się z decyzją, ponieważ ich pieniądze i tak pracują, a zyski są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Dodatkowo, XTB ma najbardziej przyjazną użytkownikowi aplikację, w której dobrze odnajdują zarówno zaawansowani, jak i początkujący inwestorzy.

Czytaj więcej Emerytura Polacy szukają oszczędności podatkowych przez IKE i IKZE Zaczyna się coroczny boom na konta emerytalne. Walka o klientów, szczególnie w obszarze maklerskim, zapowiada się pasjonująco. Do rywalizacji włączyła się firma XTB. BM PKO BP, BM mBanku, DM BOŚ czy Noble Securities nie zamierzają oddać pola bez walki.

Jak zostało przyjęte IKE w XTB?

Nie chciałbym mówić o konkretnych liczbach, ponieważ konto IKE w XTB ruszyło zaledwie kilka tygodni temu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z jego bardzo pozytywnego odbioru, a obecne zainteresowanie wyraźnie pokazuje, jak bardzo ten produkt był potrzebny inwestorom. Zdecydowana większość kont IKE, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, jest zakładana przez obecnych klientów XTB. Niemniej jednak udział nowych klientów, którzy zakładają konta emerytalne, również jest na obiecującym, dwucyfrowym poziomie. Naszym celem jest, aby ten udział nowych klientów zainteresowanych IKE, a w przyszłości także IKZE, rósł. Na pewno będziemy podejmować działania promocyjne oraz edukacyjne, aby dodatkowo wesprzeć ten trend. Widzimy duży potencjał produktów emerytalnych, pod kątem pozyskiwania nowych klientów, którzy coraz aktywniej myślą o zabezpieczeniu swojej przyszłości.

A co z IKZE? Jest szansa, że konta te pojawią się jeszcze w 2024 r.?

Uruchomienie IKE było naszym priorytetem i jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się dodać je do naszej oferty. Jest to również dla nas baza do uruchomienia kolejnych produktów emerytalnych czy inwestycyjno -oszczędnościowych na pozostałych rynkach, w tym kont ISA w Wielkiej Brytanii (w IV kwartale tego roku) oraz IKZE w Polsce (na przełomie roku).