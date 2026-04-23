- Najwięcej polskości było w PRL, bo wszystko było polskie, czyli państwowe. Zmiana ustrojowa rozpoczęta w 1989 roku polegała na otwarciu na świat, m.in. na kapitał zagraniczny, który był ważnym źródłem transferu technologii

- Sztuką jest wygrywać w konkurencji z firmami zagranicznymi: zarówno w eksporcie, no i to nam nieźle poszło po 1989 roku, jak i na rynku krajowym. Gospodarka wolna, otwarta na świat, nie zamyka się przecież na rynki zagraniczne - dodał.

Na uwagę, że zwalcza termin „patriotyzm gospodarczy” prof. Balcerowicz odparł: „Patriotyzm jest na polu bitwy, a nie w gospodarce”. - Warto przypomnieć (...) do 1989 r. wszystkie firmy były państwowe i gdyby tak było nadal, bylibyśmy Białorusią. A mamy przynajmniej trzy razy większy dochód na głowę mieszkańca - zaznaczył.

Mówiąc o roli spółek Skarbu Państwa prof. Balcerowicz zwrócił uwagę, że – jeśli chodzi o udział własności państwowej w gospodarce Polski – jest on największy w Europie, poza Turcją.

- Nie należy ulegać magii słów: państwowy, niepaństwowy, tylko trzeba patrzeć na wyniki. A wyniki są jednoznaczne: socjalizm przegrywa z kapitalizmem - podkreślił.

- Nie ma przypadków sukcesów krajów zdominowanych przez własność państwową, wszystkie zakończyły się klęską. Jakie zostały przykłady? Kuba, Korea Północna – dodał.

Na pytanie o deficyt budżetowy i o to, jak go redukować w sytuacji, gdy trzeba podnosić wydatki na obronność, prof. Balcerowicz odparł, że „podatki mamy i tak wysokie, przegoniliśmy Skandynawię, mamy wyższe wydatki i dużo wyższy deficyt niż Dania, która uchodzi za żywy przykład państwa socjalnego”. - Wydatki na obronę to jest od 1 proc. do 4 proc. PKB w czasach pokoju. A wydatki socjalne w Polsce wynoszą 20-25 proc. PKB przy czym duża część z nich nie ma ani społecznego sensu, tzn. nie wspiera biedniejszych, ani ekonomicznego sensu, tzn. nie wspomaga w rozwoju gospodarczym. 800+, to jest 70 mniej więcej miliardów złotych. Z góry było wiadomo, że od tego nie przybędzie więcej dzieci, trafia do osób bogatszych, jak i biedniejszych. Od początku było wiadomo, że to jest czysty populizm – stwierdził.

