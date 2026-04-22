Globalizacja gospodarki oznacza dla gospodarek poszczególnych regionów świata konkretne wyzwania. Dziś tradycyjna kolebka przemysłu, jaką jest Europa, musi szukać swojego miejsca na światowej mapie gospodarczej.

Trzeba pamiętać, że Unia Europejska tworzy jedną z największych gospodarek świata. Według ostatnich danych Eurostatu, unijnego urzędu statystycznego, UE odpowiada za ok. 15 proc. globalnego PKB. Wytwarza towary i usługi o całkowitej wartości sięgającej 18 bln euro. Największy udział mają w tym Niemcy, a następnie Francja i Włochy. Usługi stanowią 74 proc. unijnego PKB, a za niemal całą pozostałą część odpowiada przemysł.

W jaki sposób nie tylko utrzymać, ale jeszcze wzmacniać pozycję konkurencyjną Europy na zmieniającej się gospodarczej mapie świata będę rozmawiać eksperci podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. W trakcie debaty „Gospodarcza siła Europy” omawiane będą takie zagadnienia jak: sytuacja europejskiej gospodarki w świetle aktualnych danych, Unia Europejska jako globalna siła gospodarcza, najważniejsze czynniki kształtujące globalną konkurencyjność europejskich firm – branże pod szczególną presją i ich perspektywa, suwerenność technologiczna i gospodarcza: wspólny interes, wspólny wysiłek?; specjalności, inwestycje i podmioty o kluczowym znaczeniu dla przyszłości europejskiej gospodarki oraz Europa w globalnym wyścigu technologicznym: suwerenność, konkurencyjność, inwestycje.

Do debaty zaproszeni zostali Joao Bras Jorge, prezes zarządu Banku Millennium, Weronika Achramowicz, partner zarządzająca, współkierująca praktyką transakcyjną w Baker McKenzie, Tomasz Domogała, przewodniczący rady nadzorczej TDJ, Krzysztof Pawiński, prezes zarządu Grupy Maspex, Mikołaj Raczyński, wiceprezes zarządu ds. inwestycji Polskiego Funduszu Rozwoju, oraz Sebastian Szymanek, prezes zarządu Polpharmy. Dyskusję będzie moderował Jan Niedziałek, dziennikarz TVN Warner Bros. Discovery.

debata „Gospodarcza siła Europy”, środa, 22 kwietnia, godz. 14:30–16:00, Sala Balowa C