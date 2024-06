Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził zmiany taryf na 2024 r. na sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców w gospodarstwach domowych pięciu spółkom (PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea i Energa Obrót, Tauron Sprzedaż GZE), wydłużając okres ich obowiązywania do końca 2025 r., podał Urząd. Średni poziom taryf spadnie w tym okresie o 15,8% do 622,8 za MWh wobec taryfy 739,3 zł obowiązującej do końca czerwca br.