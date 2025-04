Kolejkowo jest 360. spółką notowaną na NewConnect oraz drugim debiutem na tym rynku w 2025 r. Na otwarciu notowań akcje Kolejkowa podrożały o 18,4 proc. do 37,89 zł. Po kilkunastu minutach przewaga popytu jeszcze się zwiększyła. Aktualnie akcje są wyceniane na 40 zł po wzroście o 25 proc. To dziś największa zwyżka na NewConnect.

Czym zajmuje się Kolejkowo

Spółka prowadzi sieć parków miniatur, które są odwzorowaniem miasta. Poza stałymi wystawami, tworzy też wystawy czasowe.

Obecnie Kolejkowo ma dwie wystawy, we Wrocławiu i w Gliwicach oraz otworzoną w 2024 r. modelarnię w Jeleniej Górze. Celami strategicznymi na najbliższe lata są: otwarcie w kwietniu 2025 r. wystawy w Warszawie (spółka szacuje docelową roczną liczbę odwiedzających na 350 tys. osób), otwarcie w I połowie 2026 r. parku z kolejkami na działce przylegającej do jeleniogórskiej modelarni (docelowo 70 tys. osób rocznie) oraz otwarcie w II połowie 2026 r. wystawy w Gdańsku (zakładana liczba odwiedzających to około 180 tys. osób rocznie).

Przyjęta strategia będzie realizowana przez spółkę w latach 2024-2026. Będzie finansowana ze środków z działalności operacyjnej oraz ze zrealizowanej emisji akcji serii C. Spółka w maju 2024 r. pozyskała z niej 3,17 mln zł.