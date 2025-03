Jak w pełni wykorzystać potencjał rynku kapitałowego

Jako doradca i osoba pracująca z emitentami Bartosz Margol chciałby, aby wówczas polski rynek był pierwszym wyborem dla wszystkich firm z naszej części Europy myślących o debiucie.

Zdaniem Radosława Olszewskiego powinniśmy wrócić do fundamentów i skupić się na długoterminowym rozwoju polskiej gospodarki. Jej finansowanie powinno w większym stopniu opierać się na rynku kapitałowym, zwłaszcza w przypadku przedsięwzięć związanych z cyfryzacją, innowacjami i nowymi technologiami czy też projektów o wyższym profilu ryzyka, które mogą mieć ograniczony dostęp do finansowania bankowego. Kolejnym elementem jest wzrost znaczenia inwestycji jako środka do bogacenia się społeczeństwa, obok dochodów z pracy. To oznacza także szersze włączenie społeczeństwa do uczestnictwa we wzroście gospodarki, zarówno poprzez rachunki maklerskie, IKE, IKZE i PPK, czy też za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych. – To jest realny cel i na tym powinniśmy się skupić – wskazał prezes DM BOŚ.

– Ważne, byśmy jako rynek stworzyli ekosystem, który zachęcałby ludzi do uczestnictwa w nim i ugruntował przepływ kapitału. Dziś 51 proc. oszczędności Polaków jest na depozytach bankowych. Mimo że dostępnych jest wiele wspomnianych przed chwilą instrumentów, to korzystanie z nich nie jest powszechne. Potrzebne są zmiany, może związane z podatkiem od zysków z inwestycji kapitałowych, tak by udrożnić ten pas transmisyjny dla kapitału – postulował Michał Kobza. – Jako giełda w naszych kierunkach strategicznych stawiamy przede wszystkim na regularny kapitał, odkładany nawet w niewielkich kwotach co miesiąc, na inwestycje długoterminowe. Mając regularne, przewidywalne napływy jesteśmy w stanie zbudować wszystko inne – dodał.

Kapitalizacja spółek giełdowych w stosunku do PKB w Polsce wynosi ok. 25 proc., średnia unijna to 50 proc. Zdaniem Macieja Trybuchowskiego dobrze byłoby, byśmy za pięć lat doszli co najmniej do poziomu 50 proc. To odzwierciedlałoby rzeczywistą skalę znaczenia rynku kapitałowego dla gospodarki.

Propozycje działań

W jaki sposób dojść do tych celów? Prezes KDPW stwierdził, że panuje w tej sprawie konsensus wyrażony w spójnych postulatach przedstawionych przez wszystkich uczestników rynku. Zostały one w listopadzie przekazane ministrowi finansów. – Jest on człowiekiem rynku i jak mało który minister finansów rozumie, o czym mówi środowisko – podkreślił.

Niecelowe jest przy tym tworzenie nowej wielkiej strategii rozwoju rynku, tylko praca u podstaw, skupiona na promowaniu długoterminowych inwestycji i produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych, funduszy zbiorowego inwestowania, działań związanych z zabezpieczeniem emerytalnym poprzez rynek kapitałowy.