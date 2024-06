Kurs akcji PTWP nie zmienił się na debiucie na rynku głównym GPW

PTWP jest 410. spółką notowaną na głównym rynku oraz 5. debiutem na tym rynku w 2024 roku.

PTWP chce nawet podwoić skalę działalności w ciągu najbliższych dwóch lat, zapowiedział prezes Grupy PTWP Wojciech Kuśpik.

"W ostatnich latach znacząco rozwinęliśmy działalność praktycznie w każdym segmencie. Naszą intencją jest utrzymać obraną ścieżkę rozwoju. Pozwoli nam to w ciągu najbliższych dwóch lat nawet podwoić skalę działalności. Uważam, że zwłaszcza w segmencie online uzyskamy największy wzrost. W ostatnim czasie wielu doświadczonych i utalentowanych redaktorów dołączyło do Grupy. To wszystko ma się przełożyć na wzrost zasięgów oraz jeszcze bardziej podnieść jakość publikowanych treści. W naszych segmentach mamy plany rozwoju organicznego poprzez kreowanie nowych produktów i przychodów na bazie dotychczasowej działalności" - powiedział ISBnews Kuśpik.

Największy potencjał wzrostu zauważa w segmencie online, zwłaszcza w obszarze specjalistycznych portali internetowych.