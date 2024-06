- Już od pewnego czasu naszym celem było dołączenie do spółek z głównego rynku. Przez ostatnie lata znacząco rozwinęliśmy naszą działalność praktycznie w każdym segmencie. Jesteśmy w pełni gotowi do debiutu zarówno pod względem finansowym, jak też operacyjnym. Nasze portale znajdują się w top 3 mediów biznesowych w Polsce, dynamicznie rozwijamy również sektor autorskich wydarzeń i eventów na czele z Europejskim Kongresem Gospodarczym. Jednak mamy apetyt na więcej i chcemy rozwijać się jeszcze szybciej, zarówno organicznie jak i poprzez akwizycje – zapowiada Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP. Na koniec I kwartału 2024 r. Grupa PTWP posiadała prawie 24 mln zł środków pieniężnych, co w ocenie zarządu jest wystarczające na realizację projektów i celów rozwojowych, w tym planów akwizycji nowych podmiotów.

W planach PTWP wypłata dywidendy

W czerwcu br. zarząd spółki zarekomendował przeznaczenie na dywidendę 5,8 mln zł z zeszłorocznego zysku, co oznacza to wypłatę 4,69 zł brutto na jedną akcję. Decyzja o wypłacie dywidendy zostanie podęta przez walne zgromadzenie zaplanowane na 28 czerwca br. - Regularna wypłata dywidendy oraz wysoka pozycja gotówkowa na koncie świadczą o dobrej sytuacji finansowej spółki PTWP i całej Grupy - podkreśla prezes.

PTWP jest notowane na rynku NewConnect od 2013 roku. Kurs odniesienia w dniu debiutu wynosił 16,3 zł. Aktualnie jej akcje są wyceniane na około 60 zł. Kapitalizacja giełdowa spółki wynosi blisko 75 mln zł. - Od początku stawiamy na organiczny rozwój, jednak cały czas wierzymy w rynek kapitałowy, który w momencie zwiększonych potrzeb finansowych pomoże nam w dalszym skalowaniu biznesu. Liczę również, że obecność na głównym rynku zwiększy płynność i obroty na naszych akcjach, a więksi inwestorzy dostrzegą nasz potencjał i realną wartość - podsumowuje szef PTWP.