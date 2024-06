Chorwacka sieć Studenac może trafić na giełdy w Warszawie i Zagrzebiu

Po przejęciu przez Enterprise Investors w 2018 roku zapoczątkowano transformację biznesu, obejmującą liczne przejęcia i rozwój organiczny w całym kraju, przez co Studenac stał się największą pod względem liczby placówek siecią sklepów spożywczych w Chorwacji.

Na koniec 2023 r., spółka zarządzała ponad 1.250 sklepami w całej Chorwacji i zatrudniała ponad 6.000 osób.

Przychody za 2023 r. to ok. 700 mln EUR, a skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) w latach 2021-2023 wyniósł ok. 50 proc. (dane niezaudytowane).