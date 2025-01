Akcje Azotów zyskują na wartości

Z najnowszych danych GUS-u wynika, że w ubiegłym roku wyprodukowano w Polsce 1754,5 tys. ton nawozów azotowych. To o 17,8 proc. więcej niż w 2023 r. Sam grudzień był jednak dość słaby zarówno w ujęciu rok do roku (spadek o 1,5 proc.), jak i miesiąc do miesiąca (zniżka o 8 proc.). Nie zmienia to faktu, że branża nawozów w Polsce i całej Unii mocno cierpi z powodu taniego importu. Z jednej strony powoduje on spadek cen, a z drugiej wolumenów sprzedaży realizowanych przez lokalnych wytwórców.

Wysokie ceny gazu podwyższają koszty działalności Azotów

W ostatnich tygodniach sytuacja w branży mogła się pogorszyć ze względu na wysoki kurs gazu ziemnego notowany na europejskich giełdach. Na kluczowym rynku TTF kontrakty z dostawą w najbliższych miesiącach zbliżały się do 50 euro za MWh, co ostatnio miało miejsce w listopadzie 2023 r. Tymczasem dla wytwórców nawozów błękitne paliwo jest podstawowym surowcem stosowanym w produkcji i tym samym wydatki na jego zakup decydują o skali ponoszonych ogółem kosztów.

W tej sytuacji ostatnie tygodnie mogły istotnie ograniczyć zyskowność tego biznesu w Azotach. Takiego problemu nie mają producenci z Rosji i Białorusi ze względu na dostęp do bardzo taniego surowca. Unijni wytwórcy ze względu na sankcje nałożone na oba kraje nie mają takiego komfortu, co powoduje wzrost dysproporcji pomiędzy kosztami ponoszonymi po obu stronach wschodniej granicy Wspólnoty.

Z ostatnich danych wynika, że w III kwartale Azoty zanotowały spadek średnich cen nawozów o 7 proc. w ujęciu rok do roku. Nie pomagała im też trudna sytuacja w rolnictwie. Co do zasady gospodarstwa rolne negatywnie oceniały opłacalność produkcji i tym samym nie były zainteresowane nabywaniem nawozów. W efekcie w biznesie agro koncern poniósł latem 80,7 mln zł straty EBITDA. Dzięki podejmowanym działaniom oszczędnościowym, optymalizacyjnym i handlowym mocno ją jednak ograniczono w stosunku do tej z III kwartału 2023 r., kiedy to wyniosła 157,8 mln zł.