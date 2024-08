Azoty złożyły do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie wyrządzenia spółce szkody w wielkich rozmiarach, czyli czynu z art. 296 par. 3 kodeksu karnego. Było ono efektem działań i zaniechań dotyczących nieprawidłowości i niezgodności z prawem funkcjonowania Polskiej Fundacji Narodowej. W działalności tego podmiotu były wykorzystywane wielomilionowe środki finansowe pochodzące z giełdowej spółki.

Azoty chcą likwidacji Polskiej Fundacji Narodowej

„W przypadku Polskiej Fundacji Narodowej rażący jest fakt, że przy jej tworzeniu w 2016 r. zobowiązano się bezwarunkowo przez okres 10 lat do łącznych wpłat na kwotę 45,5 mln zł i nie zagwarantowano możliwości wycofania się z finansowania fundacji, nawet w przypadku pogorszenia sytuacji finansowej spółki. Co istotne, pomimo rekordowych poziomów strat raportowanych przez spółkę w ostatnich sześciu kwartałach, nie podjęto próby wycofania finansowania, a w przestrzeni publicznej dostępne były informacje o przypadkach niegospodarności w wydatkowaniu środków PFN” – mówi cytowany w komunikacie prasowym Adam Leszkiewicz, prezes Azotów. Dodaje, że koncern zaangażował się w wieloletnią i wielomilionową inicjatywę de facto sponsoringową, deklarując środki na działalność PFN, pomimo że ta forma prawna z istoty rzeczy nie służy celom sponsoringowym na rzecz podmiotów gospodarczych.

W sierpniu tego roku zarząd Azotów podjął uchwałę upoważniającą przedstawiciela spółki w radzie Polskiej Fundacji Narodowej do zaprezentowania stanowiska firmy w zakresie zmiany dobrowolności wpłat za lata 2024 i 2025 na Polską Fundację Narodową oraz podjęcia kroków w celu likwidacji fundacji.

Kończy się I okres analizy działań i zarządzania w ostatnich latach

Leszkiewicz informuje, że w spółkach z grupy kapitałowej Azoty kończy się powoli I okres analizy działań i zarządzania w ostatnich latach. Jest to szczególnie istotne w kontekście trudnej sytuacji finansowej, w jakiej znalazł się koncern począwszy od II połowy 2022 r. „Trudna sytuacja powoduje, że mamy szczególny obowiązek reakcji w zakresie wszelkich zidentyfikowanych działań, co do których istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa. W najbliższych dniach i tygodniach podejmiemy podobne działania w innych obszarach” – twierdzi Leszkiewicz.

Z ostatnich danych wynika, że w I kwartale tego roku Azoty wypracowały 3,4 mld zł skonsolidowanych przychodów, co oznaczało ich spadek o 12,7 proc. Co gorsza, koncern zanotował 50 mln zł straty EBITDA i 333 mln zł straty netto. Jakie wyniki osiągnął w II kwartale, ma być wiadomo 28 sierpnia.