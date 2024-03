Byki i Niedźwiedzie – lista nagrodzonych

Szczególne wrażenie robi portfel zleceń w państwach ościennych, którego wartość na koniec grudnia sięgała kilku miliardów złotych. To uwieńczenie długich wysiłków – inaczej niż w Polsce, u sąsiadów o kontrakty mogą się starać firmy, które zdobyły certyfikaty.

Grupa dywersyfikuje się także branżowo, inwestując m.in. we własne farmy fotowoltaiczne i wiatrowe (w 2023 r. zawiązała joint venture ze swoim głównym akcjonariuszem, Ferrovialem) czy sieć stacji ładowania samochodów elektrycznych. Od lat rozwija FBSerwis (gospodarowanie odpadami), a w zeszłym roku do grupy trafił Konstalex, producent konstrukcji stalowych.

W 2023 r. kurs Budimeksu wzrósł o 120 proc., do historycznego rekordu 626 zł (poprawionego na początku 2024 r. do 747 zł). Akcjonariusze 15. rok z rzędu otrzymali dywidendę – 459 mln zł (18 zł na akcję). Razem z dywidendą zwrot za ub.r. wyniósł 127 proc. W ubiegłym roku spółka została doceniona przez awans do indeksu MSCI Poland. Uwieńczeniem sukcesów w Polsce był awans spółki do WIG20 w marcu br. – to powrót do grona blue chips po dwóch dekadach.

Spółka z sWIG80

Rainbow Tours, prezes Maciej Szczechura

Nagrodę odbiera Piotr Burwicz, wiceprezes zarządu Rainbow Tours (drugi od lewej) Cezary Piwowarski

Branża turystyczna w 2023 r. była silna jak nigdy przedtem. Popyt na usługi touroperatorów okazywał się znacznie większy, niż wcześniej prognozowano. Spółki z kolei radziły sobie o wiele lepiej, niż wynikałoby to z ponurych przewidywań z jesieni 2022 r., przez co wyniki finansowe były zdecydowanie wyższe od prognoz analityków.

Dla akcjonariuszy Rainbow Tours, którego prezesem od marca 2020 r. jest Maciej Szczechura, ubiegły rok był wyśmienity – notowania wzrosły o 222 proc. i była to najwyższa stopa zwrotu z całego sWIG80. Uwzględniając dywidendę zwrot za 2023 r. wyniósł prawie 229 proc.

Po covidowych perturbacjach Rainbow Tours umacnia wizerunek spółki dywidendowej. Wyjątkiem był rok pandemii, ale za 2022 r. spółka wypłaciła 0,50 zł na akcję (około 7,3 mln zł), zaś z zysku za 2023 r. zaproponowała dwie zaliczki, łącznie 2,79 zł na akcję (około 40 mln zł), czyli rekordowo dużo.

Mocna poprawa w biznesie turystycznym w ostatnich kwartałach przełożyła się na znacznie lepsze, niż wcześniej oczekiwano, wyniki finansowe touroperatora i sporo wskazuje na to, że także ten rok będzie wyśmienity. Takie wnioski płyną ze świeżo podpisanych kontraktów na kolejne sezony z przewoźnikami oraz z wyników przedsprzedaży imprez, które mówią o około 27-proc. dynamice wzrostu. Publikacja raportu za cały zeszły rok jeszcze przed spółką, natomiast po trzech kwartałach przychody sięgały blisko 2,7 mld zł, a to oznaczało niemal 40-proc. wzrost w porównaniu z takim samym okresem 2022 r. Zysk netto kształtował się z kolei na poziomie 169 mln zł, czyli był niemal trzykrotnie wyższy niż rok wcześniej.

Dziś kapitalizacja spółki sięga 1,14 mld zł, natomiast na koniec 2022 r. było to ledwie 259 mln zł. Rainbow Tours to nie tylko spółka organizująca wyjazdy turystyczne. Grupa inwestuje także w rozwój własnych hoteli – ma już cztery własne obiekty w Grecji (dwa na Zakynthos i po jednym na Krecie i Rodos) oraz jeden najem długoterminowy (na Zakynthos). Planuje dalsze inwestycje na greckim rynku.

Debiut roku

Murapol, prezes Nikodem Iskra

Nagrodę odebrała Iwona Sroka, członek zarządu Murapol Cezary Piwowarski

Murapol, kierowany przez Nikodema Iskrę, to spółka z grona czołowych deweloperów mieszkaniowych w Polsce, która podejść do wejścia na giełdę miała w swej historii kilka. Tym razem sprzyjały poprawa nastrojów na rynkach kapitałowych, odbicie notowań deweloperów, a także zwyżki sprzedaży na rynku mieszkaniowym po katalizatorze w postaci „Bezpiecznego kredytu 2 proc.”.

Po chudym dla rynku pierwotnego giełdy 2022 r. (osiem przenosin z NewConnect, jedna z niewielką ofertą akcji), w ubiegłym roku przeprowadzek było dziewięć, w tym dwie z ofertami. Murapol to jedyny klasyczny debiut z najwyższą od dwóch lat wartością oferty publicznej. Podczas uroczystej inauguracyjnej sesji podkreślano, że to nie tylko pierwszy od dwóch lat debiut w Polsce, ale też największy od 20 miesięcy w Europie w sektorze nieruchomości. Debiut odbył się 15 grudnia, wartość IPO wyniosła blisko 364 mln zł – papiery sprzedawał największy akcjonariusz, fundusz Ares. Amerykanie spieniężyli 30-proc. pakiet.

Wygłodniali inwestorzy rzucili się na papiery dewelopera, zapisy zostały zredukowane o aż 84 proc. Transza dla drobnych inwestorów została zmniejszona względem zapowiedzi. W ofercie wzięli udział członkowie zarządu i rady nadzorczej spółki.

Cena akcji w IPO wyniosła 33 zł wobec ceny maksymalnej 35 zł. Na zamknięciu pierwszej sesji płacono 37,6 zł. W lutym notowania doszły do 43 zł, obecnie są w okolicach 40 zł.

Czym Murapol kusił inwestorów? Spółka podała, że w 2024 r. nastawia się na wzrost sprzedaży mieszkań do 3,7–3,8 tys. – co ma być pochodną zwiększania oferty. W latach 2020–2023 sprzedaż Murapolu była stabilna, na poziomie 2,7–2,9 tys. lokali. Firma tłumaczyła to ofertą – relatywnie niską całkowitą średnią ceną za lokal. Zmienia się tylko udział klientów. W czasach dobrej koniunktury kredytowej przeważają „kredytowcy”, a złej, jak w 2022 r. – „gotówkowcy”. Na korzyść działa też dywersyfikacja działalności na kilkanaście miast – co jest ewenementem w branży. Choć Murapol działa w segmencie popularnym, to i on „wykręca” dużą na tle branży marżę. Po trzech kwartałach 2023 r. rentowność brutto ze sprzedaży wynosiła ponad 36 proc., w latach 2020–2022 odpowiednio 25, 36,7 i 39,2 proc. Firma tłumaczy to m.in. pełną integracją pionową działalności (własne studio architektoniczne, wykonawstwo, hurtownia materiałów plus wspomniana standaryzacja procedur i projektów).

Druga kwestia to polityka dywidendy. W 2024 r. zarząd ma rekomendować wypłatę co najmniej 200 mln zł dywidendy w dwóch transzach: w ramach zwykłej dywidendy z zysku za 2023 r. i zaliczki na poczet dywidendy za 2024 r. To łącznie 4,9 zł brutto na akcję. Od przyszłego roku spółka ma płacić minimum 75 proc. skonsolidowanego zysku netto, przy czym nie mniej niż 200 mln zł. W 2023 r. deweloper wypłacił 100 mln zł i przekazał drugie tyle na kapitał rezerwowy na dywidendy.

Spółka z NewConnect

Grupa Recykl, prezes Maciej Jasiewicz

Prezes Maciej Jasiewicz, Grupa Recykl Cezary Piwowarski

Grupa Recykl niemal co roku skokowo zwiększa skalę prowadzonej działalności, wyniki finansowe i rynkową wartość. W ubiegłym roku zanotowała kolejne rekordy. To m.in. konsekwencja zakończenia realizacji wszystkich projektów inwestycyjnych ze „Strategii rozwoju 2030” związanych z rozbudową zakładów produkcyjnych i powstaniem farmy fotowoltaicznej.

Ponadto spółka nawiązała partnerstwo z niemiecką grupą Zeppelin w zakresie komercjalizacji dodatków mineralno-asfaltowych Smapol, poprawiających właściwości nawierzchni drogowych. Pojawiły się też liczne nowe relacje handlowe z partnerami biznesowymi, m.in. z Indii, Kazachstanu, Włoch i Ukrainy. W efekcie Grupa Recykl zwiększyła liczbę przerobionych opon i wartość uzyskanych wpływów. Z danych za cztery kwartały 2023 r. wynika, że wypracowała 128,6 mln zł przychodów, co oznaczało zwyżkę o 18,2 proc. Jeszcze mocniej rosły zyski, chociaż w tym przypadku niewiele brakło do rekordowego pod tym względem 2021 r.

Grupa Recykl największe przychody uzyskuje z tytułu sprzedaży różnych produktów powstających z recyklingu mechanicznego opon (m.in. granulat gumowy, złom stalowy, paliwa alternatywne).

Działalność produkcyjną prowadzi w oparciu o zakłady w Chełmie, Krośnie Odrzańskim i Śremie. Istotne wpływy dają usługi odzysku i recyklingu opon. Spółka zajmuje się też zbiórką opon na zlecenie i usługami transportowymi.

Zarząd cały czas poszukuje atrakcyjnych celów akwizycyjnych z obszaru zagospodarowania zużytych opon w Polsce i krajach ościennych. Pierwszej transakcji spodziewa się w tym roku. W efekcie na rynku europejskim spółka może umocnić drugą pozycją w branży. Ponadto w perspektywie kilku lat chce uzyskać jak najwyższy wskaźnik niezależności energetycznej poprzez budowę kolejnych farm fotowoltaicznych.

Mocno rośnie wycena akcji Grupy Recykl. Notowania w ub.r. wzrosły o ponad 86 proc., a uwzględniając dywidendę zwrot za ubiegły rok wyniósł prawie 88 proc.

Ekonomista roku

Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP

Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego Cezary Piwowarski

Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP i dyrektor departamentu analiz ekonomicznych, kieruje jednym z najbardziej utytułowanych zespołów ekonomistów w Polsce.

Jedna z części DEA, biuro analiz makroekonomicznych, którego pracami na co dzień kieruje Marta Petka-Zagajewska, w 2023 r. zwyciężyło w konkursie krótkoterminowych prognoz (tzw. nowcastów) gospodarczych i rynkowych „Parkietu”. Był to już trzeci triumf ekonomistów z PKO BP w tej rywalizacji. Wcześniej wygrywali w latach 2020 i 2021, ale zarówno wcześniej, jak i w 2022 r. stale utrzymywali się w czołówce. Bardziej utytułowany w tym konkursie jest tylko duet ekonomistów z Banku Ochrony Środowiska (Łukasz Tarnawa i Aleksandra Świątkowska), który zwyciężył cztery razy.

W 2023 r. zespół Bujaka i Petki-Zagajewskiej (tworzą go jeszcze Urszula Kryńska, Szymon Fabiański, Kamil Pastor, Agnieszka Pierzak, Michał Reczek i Anna Wojtyniak)był w pierwszej piątce najlepszych prognostów dziewięciu zmiennych uwzględnionych w konkursie. Formułował najcelniejsze krótkoterminowe prognozy dynamiki płac w sektorze przedsiębiorstw, produkcji przemysłowej oraz produkcji budowlanej. W prognozach inflacji zajął zaś trzecie miejsce.

Tytuł ekonomisty roku „Parkiet” przyznaje właśnie szefowi zespołu, który zwyciężył w konkursie „nowcastów”. Ale zespół PKO BP w 2023 r. znalazł się też na wysokiej, piątej pozycji w innym konkursie „Parkietu” i „Rzeczpospolitej”, w którym oceniamy prognozy średnioterminowe (formułowane z rocznym wyprzedzeniem). W tej rywalizacji analitycy z PKO BP również mają na koncie więcej sukcesów. W pierwszej piątce byli m.in. w 2018 r.

Jakie są aktualnie prognozy ekonomistów z PKO BP? – W 2024 r. będziemy mieli do czynienia z największym we współczesnej historii odbiciem realnej dynamiki konsumpcji, pomijając postpandemiczne odbicie z 2021 r. W porównaniu z 2023 r. dynamika konsumpcji podskoczy o 4–5 pkt, do około 3,5–4 proc. To będzie wynik potężnej pozytywnej niespodzianki inflacyjnej przy inercji dynamiki nominalnych dochodów. Realne dochody będą w porywach rosły w tempie 10 proc. rok do roku, więc nawet jeśli założymy, że gospodarstwa domowe będą odbudowywały oszczędności nadwątlone przez szok inflacyjny i szok stopy procentowej, to i tak solidny wzrost konsumpcji wydaje się pewny – tłumaczy Bujak w debacie „Parkietu”. I dodaje, że napędzane odbiciem konsumpcji ożywienie będzie dość nietypowe, bo spadek inflacji sprawi, że nominalny wzrost przychodów firm wyhamuje. Dla wielu z nich będzie to więc, paradoksalnie, rok spowolnienia. W takich okolicznościach RPP mogłaby jego zdaniem pod koniec roku obniżyć stopy procentowe, ale zapewne tego nie zrobi.

Piotr Bujak obecne stanowisko w PKO BP zajmuje od 2016 r. Wcześniej przez dwa lata kierował tam biurem analiz makroekonomicznych. W przeszłości był głównym ekonomistą banku Nordea w Polsce oraz ekonomistą w Santanderze (wówczas BZ WBK) i CASE.

Analityk roku

Kamil Cisowski, dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego DI Xelion

Kamil Cisowski, dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego w Domu Inwestycyjnym Xelion Cezary Piwowarski

Kamil Cisowski to jedna z twarzy Domu Inwestycyjnego Xelion. Z firmą związany jest od 2017 r. Wcześniej pracował m.in. w takich grupach jak MetLife, PKO BP czy też XTB. W DI Xelion pełni obecnie funkcję dyrektora departamentu analiz i doradztwa inwestycyjnego i jest odpowiedzialny przede wszystkim za rozwój usługi doradztwa inwestycyjnego.

Cisowski to nie tylko bogate doświadczenie rynkowe, ale także i konkretne wyniki. W 2023 r. wykazał się on wyjątkowym wyczuciem rynkowym. Co prawda ubiegły rok jako cały stał pod znakiem hossy, jednak zdarzały się na nim zarówno lepsze i gorsze momenty. Cisowski bardzo dobrze je jednak indentyfikował, co znalazło swoje odzwierciedlenie w propozycjach do portfeli inwestycyjnych, które cyklicznie publikowane są na łamach „Parkietu”. Jego typy w portfelu foreksowym dały zarobić ponad 60 proc. W ciągu 12 miesięcy ubiegłego roku aż dziewięć kończył zyskami. Był też liderem w portfelu funduszy.

– Ubiegły rok był dla nas bardzo dobry. Na wczesnym etapie udało nam się zidentyfikować punkt zwrotny i początek hossy na globalnym rynku akcji. Wierzymy, że rozwój narzędzi, które wykorzystujemy w usłudze doradztwa, pozwoli nam znaleźć się na czele stawki także w tym roku i w kolejnych latach, a także przyniesie wartość dodaną naszym klientom w usłudze doradztwa – podkreśla Kamil Cisowski. Poprzeczka po 2023 r. ustawiona jest wysoko, ale najlepsi potrafią sobie radzić w różnych warunkach. Cisowski nie zamierza więc spoczywać na laurach i nadal chce walczyć o najwyższe stopy zwrotu dla klientów.

Dom maklerski roku

XTB, prezes Omar Arnaout

Nagrodę odebrał Paweł Szejko, członek zarządu i CFO XTB Cezary Piwowarski

O ile jeszcze kilka lat temu firma XTB kojarzona była głównie z rynkiem forex i CFD, o tyle obecnie jest to już realna konkurencja również dla tradycyjnych domów maklerskich. Broker, oprócz kontaktów CFD, udostępnia bowiem również bezprowizyjny (do 100 tys. euro obrotu miesięcznie) handel akcjami i ETF-ami. Dotyczy to zarówno polskiego, jak i zagranicznych rynków. Firma także cały czas się rozwija, a dynamiką zmian wyraźnie wyróżnia się w branży maklerskiej. W 2023 r. XTB wprowadziło do oferty akcje ułamkowe oraz plany inwestycyjne.

Co jednak najważniejsze, działania te przynoszą wymierne korzyści. W 2023 r. spółka zanotowała rekordowy zysk netto w wysokości 791,3 mln zł przy przychodach sięgających 1,59 mld zł. Broker systematycznie także buduje bazę klientów. W 2023 r. udało mu się pozyskać prawie 312 tys. nowych klientów i na koniec ubiegłego roku firma miała ich już prawie 900 tys. Liczba aktywnych klientów zwiększyła się do prawie 409 tys., a wartość zgromadzonych depozytów zbliżyła się do poziomu niemal 3,8 mld zł. Warto także dodać, że ze wzrostu biznesu skorzystali również akcjonariusze XTB (firma jest notowana na głównym parkiecie warszawskiej giełdy). Papiery XTB rok zaczynały z wyceną około 27 zł za jedną akcję, a kończyły w okolicach 38 zł. W międzyczasie spółka wypłaciła też sowitą dywidendę.

Mimo tych osiągnięć XTB nie zamierza się zatrzymywać. Ten rok ma przynieść kolejne nowości. Do ofert wejść mają m.in. obligacje korporacyjne, social trading, konta emerytalne, wirtualny portfel i karta wielowalutowa. Firma chce również kontynuować ekspansję zagraniczną. Na cel w tym roku obrane są Brazylia oraz Indonezja.

TFI roku

Allianz TFI, prezes Robert Hörberg

Robert Hörberg, prezes zarządu TFI Allianz Polska Cezary Piwowarski

Rok 2023 w branży funduszy inwestycyjnych był jak świeże promienie słońca po długiej burzy. W końcu praktycznie wszystkie główne kategorie funduszy inwestycyjnych przyniosły inwestorom zyski, a poprawiające się wyceny funduszy dłużnych regularnie przyciągały nowych inwestorów. To właśnie tego typu produkty były największymi bohaterami zeszłego roku. Inwestorzy, którzy ulokowali w nich oszczędności 12 miesięcy wcześniej, cieszyli się z dwucyfrowych zysków.

Oczywiście świetnie zachowywały się także fundusze akcji, w tym polskich. Tutaj można było liczyć na stopy zwrotu rzędu około 35 proc., ale niewiele osób zdecydowało się partycypować w tych zyskach za pośrednictwem TFI.

Nasz ranking wygrało TFI Allianz Polska, którego prezesem jest Robert Hörberg, i to do tego towarzystwa trafiła statuetka Byka i Niedźwiedzia za 2023 r. Podstawą do wyliczeń naszego rankingu na najlepsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych są całoroczne wyniki produktów oferowanych przez TFI i ich lokaty w poszczególnych grupach, do których są zakwalifikowane. Pod uwagę bierzemy kilka głównych kategorii funduszy (akcji polskich, zagranicznych, mieszane, obligacji polskich, zagranicznych, surowców i PPK).

Robert Hörberg stoi na czele TFI Allianz Polska od 2015 r. Towarzystwo ma szeroką ofertę produktów, zarówno autorskich, jak i działających w ramach międzynarodowej grupy. Jak jednak pokazuje zeszły rok, za liczbą podąża także jakość. Fundusze TFI Allianz otrzymały szczególnie dużo punktów w kategoriach dłużnych – polskich i zagranicznych, ale nie tylko. Także w bardziej ryzykownych strategiach inwestorzy mogli liczyć na jego zarządzających, np. w funduszach mieszanych czy surowców. Na koniec 2023 r. TFI Allianz miało w ramach funduszy rynku kapitałowego pod zarządzaniem blisko 18 mld zł wobec 14,5 mld zł na koniec grudnia 2022 r. Przypomnijmy, że w 2022 r. TFI Allianz wchłonęło Avivę TFI.