Złote Portfele – lista nagrodzonych

Pracownicze plany kapitałowe mają dopiero kilka lat, ale 2023 r. był bardzo ważnym testem zaufania wobec tych produktów emerytalnych. Dotychczas program cieszył się ograniczoną popularnością. Tymczasem wiosną doszło do tzw. autozapisu, czyli ponownego wpisu firm i pracowników do PPK. Warunki sprzyjały. Przez kilka poprzednich miesięcy sytuacja rynków już była korzystna dla inwestorów – inflacja wydawała się już okiełznana, a mocno zdołowane akcje polskie zaczynały przyciągać pierwszych odważnych. Spora część nowo zapisanych uczestników PPK zdecydowała się pozostać w programie, a to oznaczało jeszcze dynamiczniejszy rozwój tej formy oszczędzania.

PPK rosły w siłę, czemu pomagały zarówno wpłaty od pracodawców i pracowników, jak też zwyżki na rynkach. Skutki tego połączenia były bardzo okazałe. Średnie wyniki funduszy w poszczególnych instytucjach sięgały od 22 proc. do blisko 30 proc. Instytucją, która zarobiła dla przyszłych emerytów w ubiegłym roku najwięcej, było Pekao TFI z prezesem Łukaszem Kędziorem na czele. Średnie wyniki funduszy PPK (bez funduszu z datą 2020 r.) w Pekao TFI sięgnęły aż 29,7 proc. Z końcem ub.r. w PPK znajdowało się blisko 22 mld zł aktywów. Dwa miesiące później kapitał w PPK urósł już do 23,5 mld zł. W ostatnich miesiącach na konta tych funduszy trafia po około 0,5 mld zł wpłat.

Otwarty fundusz emerytalny

PKO BP Bankowy OFE

zarządzany przez: PKO BP Bankowy PTE

prezes: Wojciech Rostworowski

Wojciech Rostworowski, prezes PKO BP Bankowy PTE SA Cezary Piwowarski

Pomysłów na OFE w ostatnich latach nie brakowało, tymczasem w 2023 r. produkty te zarabiały aż miło. Przyszli emeryci pewnie nie mogli sobie wyobrazić lepszego roku niż zeszły, jeśli chodzi o stopy zwrotu funduszy, w których oszczędzają na jesień życia. Fakt, że wcześniejszy rok był akurat trudniejszy, ale otwarte fundusze emerytalne po kilkumiesięcznej wspinaczce odrobiły tamte straty. Pomogła oczywiście znaczna poprawa sytuacji krajowego rynku akcji, w którym OFE lokują najwięcej kapitału. Ich średni wynik w 2023 r. wzbił się dzięki temu na nowy szczyt, podobnie jak krajowy rynek. Co ciekawe, w całym 2023 r. wyniki wszystkich funduszy emerytalnych przekroczyły, i to solidnie, 30 proc., a zatem były to jedne z najlepszych produktów na rynku. Ostatecznie najlepszy był PKO BP Bankowy OFE, oferowany przez PKO BP Bankowy PTE z wieloletnim prezesem Wojciechem Rostworowskim na czele.

PKO BP Bankowy OFE zarobił w zeszłym roku 37,7 proc., co było wynikiem o około 2 pkt proc. wyższym od średnich wyników funduszy akcji polskich, i za ten dorobek został nagrodzony statuetką Złotego Portfela. W ostatnim miesiącu ubiegłego roku aktywa OFE rosły o 4,4 proc., przekraczając pułap 200 mld zł i sięgając najwyższego poziomu od lutego 2014 r., kiedy portfele OFE uszczuplono o część dłużną. Wówczas aktywa wynosiły 299 mld zł. Dziś OFE składają się przede wszystkim z akcji polskich spółek.