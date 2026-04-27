Schłodzenie nastrojów mimo lepszych danych z gospodarki

W sobotę mija osiem tygodni od momentu ataku USA i Izraela na Iran. Pierwotnie władze USA deklarowały, że inwazja potrwa cztery tygodnie. Wprawdzie dwa tygodnie temu prezydent USA zapowiedział zawieszenie broni, a w ostatni wtorek je bezterminowo przedłużył, ale kluczowe jest to, co dzieje się w Cieśninie Ormuz. A ta jest wciąż zablokowana. Ruch statków blokuje Iran, odpowiadając w ten sposób na blokowanie przez Amerykanów irańskich portów. W tym kontekście nie dziwi fakt, że cena ropy naftowej „zadomowiła się” powyżej 90 USD, a brent powyżej 100 USD. Rynki zaczynają się obawiać, że sytuacja ta potrwa znacznie dłużej niż się wszystkim wydawało, co w końcu przełoży się na kondycję globalnej gospodarki nie tylko w krótkim, ale i w długim terminie. W takie obawy wpisuje się też relatywnie słaba reakcja Wall Street na kolejne TACO. Choć Donald Trump przedłużył we wtorek zawieszenie broni, to indeks S&P500 nie ruszył dynamicznie na nowe szczyty wszech czasów. Do piątku na wykresie tworzyła się konsolidacja w rejonie ATH, kurs EUR/USD stabilizował się przy 1,17 USD, a rentowność amerykańskich obligacji przy 4,31 proc.