Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

mBank na historycznym szczycie

Wieści o zawieszeniu broni na Bliskim Wschodzie wsparły sektor bankowy. WIG-banki był w środę jednym z najsilniejszych indeksów branżowych. Zyskał 6,3 proc. i ustanowił nowy rekord historyczny. W jego portfelu błyszczał mBank, który w tym czasie zyskał 9,4 proc. i poprawił ATH do 1274 zł. W ostatnich dniach spółka poinformowała, że koszty ryzyka prawnego związane z kredytami walutowymi wyniosły w I kwartale 72,6 mln zł, a Agencja Fitch potwierdziła rating banku na poziomie BBB ze stabilną perspektywą. Najbliższe wsparcie na wykresie mBanku to poprzedni szczyt hossy 1110 zł.