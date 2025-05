Tydzień chłodzenia i ważna średnia krocząca znów jest w grze

Najgorzej w minionym tygodniu radził sobie nasz segment blue chipów. WIG20, licząc do piątkowego popołudnia, notował tygodniową stratę rzędu 4,5 proc. W jego portfelu dodatni bilans tygodnia miały tylko trzy spółki: Żabka, Budimex i Dino Polska. Pozostała siedemnastka kończyła tydzień pod kreską, a na czele czerwonej stawki było Pepco. Jego strata sięgała prawie 10 proc. i kurs wrócił do linii średniej z 200 sesji. Inwestorów rozczarowały wyniki za pierwszy kwartał. Przy takim rozkładzie sił w gronie gigantów – 17 do 3 dla niedźwiedzi – WIG20 cofnął się w rejon 2650 pkt. To oznacza, że średnia krocząca z 50 sesji została naruszona. Jeśli średnia nie utrzyma trwającego naporu podaży, kolejnym wsparciem jest rejon 2600 pkt, czyli ubiegłoroczny szczyt hossy. Niżej jest już granica tej ostatniej, czyli średnia z 200 sesji (obecnie 2437 pkt). Najbliższym oporem dla WIG20 pozostaje natomiast 2900 pkt.

Segment spółek o średniej kapitalizacji też ma za sobą słaby tydzień. Wszystkie pięć sesji mWIG40 kończył spadkami. Pierwsze trzy dni przyniosły symboliczne zniżki, ale w czwartek spadek sięgnął 0,9 proc., a w piątek po popołudniu to było ponad 1,7 proc. Efekt jest taki, że bilans tygodnia dla indeksu średnich spółek to -4 proc. Piątkowe minimum wyniosło 7638 pkt. Indeks wszedł w fazę krótkoterminowej korekty hossy, ale od strony technicznej ma jeszcze całkiem spory margines bezpieczeństwa. Średnia krocząca z 50 sesji, czyli pierwsze potencjalne wsparcie, znajduje się dopiero w okolicy 7420 pkt. Jeśli chodzi o rozkład sił w gronie średniaków, to proporcje były tu podobne jak wśród blue chipów. Na 40 spółek 5 kończyło tydzień na plusie, 1 była na 0, a pozostałe 34 notowały straty. Piątkę liderów tworzyły: Ten Square Games, PEP, cyber_Folks, Asbis i AmRest. Cztery pierwsze spółki pokazały w minionym tygodniu raporty wynikowe, kwartalne lub miesięczne, i zostały one dobrze przyjęte przez rynek. Dół tabeli mWIG40 zamykały Selvita i Lubawa, które jako jedyne notowały dwucyfrowe zniżki.

Grono spółek o małej kapitalizacji trzymało się relatywnie najmocniej. Indeks sWIG80 stracił w minionym tygodniu tylko 2,6 proc. W piątek po południu notowania pogłębiały trwającą korektę do poziomu 28 155 pkt. Średnia krocząca z 50 sesji znajduje się obecnie przy 27 335 pkt, więc podobnie jak mWIG40, tak i sWIG80 ma jeszcze techniczny margines bezpieczeństwa. Co do spółek – na 80 podmiotów 17 kończyło tydzień na plusie, 3 wyszły na 0, a pozostała sześćdziesiątka finiszowała pod kreską. Liderami zwyżek były Shoper (grupa cyber_Folks) i PlayWay. Dół tabeli, ze stratą przekraczającą 13 proc., zajmował ML System. Spółce mogli zaszkodzić analitycy Ipopemy, którzy obniżyli jej wartość godziwą z 31,54 zł do 15,03 zł i podtrzymali rekomendację „sprzedaj”.