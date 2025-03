Polska giełda wróciła do bicia rekordów wszech czasów

Warszawski rynek akcji imponował siłą. Głównym motorem napędowym była poprawa relacji między Ukrainą a USA. We wtorek w Arabii Saudyjskiej odbyły się rozmowy i uzgodniono zawieszenie broni na 30 dni (o ile Rosja również na to przystanie). Nie ma w tych uzgodnieniach gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale Amerykanie przywrócili dostęp do danych wywiadowczych i pomoc wojskową. Mamy więc kolejny zwrot o 180 stopni w geopolityce, który wyraźnie pomagał GPW.