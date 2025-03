Historia nie przemawia na korzyść marca

Relatywnie najlepiej w gronie głównych indeksów radził sobie sWIG80. Jeszcze w czwartek bowiem poprawiał swój historyczny rekord, sięgając w sesyjnym maksimum 25 934 pkt. W jego portfelu 44 z 80 spółek ma notowania powyżej wspomnianych średnich. Mało tego – aż 17 spółek zyskało w lutym ponad 10 proc., a ścisłą czołówkę, z ponad 20-proc. dorobkiem, tworzyły: Astarta, Oponeo, Creepy Jar i Medicalgorithmics. Na drugim biegunie wyraźnie na minus odstawał tylko Rank Progress, który stracił 28 proc.

Pytanie co nas czeka w marcu? Tu z pomocą przychodzą statystyki historyczne, które niestety nie są najbardziej obiecujące. Średni dorobek WIG w trzecim miesiącu roku to 0 proc. Gorzej pod tym względem wypadają tylko maj, czerwiec i wrzesień. Co gorsza – mediana zmian jest ujemna i wynosi -0,4 proc. To dlatego, że w ciągu 33 lat 18 marców zakończyło się zniżką WIG, a 15 – zwyżką. Na plus można odnotować to, że średnia wzrostowych marców to 6 proc., a średnia spadkowych to -4,9 proc.

Nie da się jednak ukryć, że po dwóch miesiącach wzrostowego rajdu, wspartego obrotami i siłą złotego, nasz rynek w pewnym sensie zasłużył na schłodzenie. Być może jego początek właśnie obserwujemy. W tym kontekście marcowe niezbyt dobre statystyki historyczne wpisują się w aktualny stan warszawskiego parkietu.

Zajrzyj na kanał autora: youtube.com/@finsite