Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Kurs akcji spółki dostarczającej wyposażenie dla służb mundurowych wyznaczył dwa tygodnie temu szczyt hossy będący też rekordem historycznym 6,58 zł. Po chwilowym schłodzeniu w piątek cena zbliżyła się do tego pułapu, co zwiększa szanse na nowe rekordy w najbliższym czasie. Spółce sprzyja kierunek głównego trendu, a także pozytywne nastawienie rynku. W związku z planowanym zwiększaniem wydatków zarówno w Polsce, jak i innych krajach UE, sentyment do Lubawy, Protektora, Zrembu, a także notowanej na NewConnect Polskiej Grupy Militarnej, uległ ostatni wyraźnej poprawie.

Zajrzyj na kanał autora: youtube.com/@finsite