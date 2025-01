Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Decora z silnym wykupieniem

Jeszcze w połowie grudnia za walory producenta podłóg płacono nieco ponad 60 zł, a w minionym tygodniu kurs dotarł w porywach do 83,4 zł. Ponad 30 proc. w pięć tygodni, bez żadnych komunikatów cenotwórczych w ESPI to bardzo dobry wynik, ale skutkuje tym, że Decora ma obecnie najwyższą wartość oscylatora RSI(14) wśród spółek z indeksu WIG. Wynosi 91, co oznacza, że w krótkim terminie rynek jest mocno wykupiony, co może prowokować korekty spadkowe. Ich potencjalny zasięg to strefa ostatnich szczytów 68–69 zł. W ujęciu długoterminowym natomiast układ hossy jest na ten moment niezagrożony.