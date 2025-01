Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Parkiet

Producent gier z roczną stratą 68,5 proc. plasuje się w pierwszej dziesiątce najsłabszych spółek z naszego rynku w 2024 r. Dla wielu inwestorów jest zapewne największym rozczarowaniem, bowiem jeszcze we wrześniu za walory płacono 640 zł, a na ostatniej sesji grudnia kurs wynosił 170,2 zł (w dołku 149,2 zł). Pierwszą falę wyprzedaży spowodowały gorsze od oczekiwań recenzje „Frostpunka 2”, a drugą decyzja o zakończeniu prac nad grą „Projekt 8”. Końcówka roku przyniosła korektę, wspieraną zakupami akcji przez członka zarządu. Trudno jednak ocenić, czy owe zakupy wystarczą, by odbudować zaufanie inwestorów.

Wielton w kierunku pandemicznych dołków

Parkiet

Od lutego 2024 r. kurs akcji producenta przyczep i naczep jest w trendzie spadkowym, a cały ubiegły rok zamknął spadkiem notowań o 51 proc. W ostatnich tygodniach zniżka nabrała większego tempa. Cena „odkleiła” się od średniej z 50 sesji i spadła do poziomów niewidzianych od końca 2020 r. Spółka zmaga się ze spadkiem popytu na jej produkty, co ma związek ze słabą kondycją branży transportowej. Pięć ostatnich kwartałów przyniosło spadek przychodów w ujęciu rok do roku, w III kwartale ten spadek wyniósł aż 40 proc. Patrząc na układ długoterminowych wsparć, w następnej kolejności są pandemiczne dołki w strefie 3,1–2,5 zł.