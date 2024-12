Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Parkiet

Kurs akcji przedstawiciela branży IT porusza się w długoterminowym trendzie spadkowym. W minionym tygodniu kurs zawrócił spod średniej kroczącej z 50 sesji, sygnalizując koniec korekty wzrostowej. Powodem spadków były dane finansowe. Otóż szacunkowe powtarzalne przychody w listopadzie wyniosły prawie 400 tys. dolarów, czyli 22,6 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2023 r. W piątek kurs spadał w porywach do 3,78 zł, a dołek bessy znajduje się na poziomie 3,51 zł. Siła i kierunek trendu w połączeniu ze słabymi wynikami zwiększają ryzyko, że niebawem zobaczymy na wykresie nowe, długoterminowe minimum cenowe.

PGE pod presją rządowych pomysłów

Parkiet

Kurs akcji energetycznego giganta spadał w minionym tygodniu nawet do 5,98 zł, wybijając się dołem ze średnioterminowej konsolidacji. Powodem przeceny były doniesienia medialne, że koalicja rządząca jest bliska porzucania planu wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych. Zamiast tego utworzono by komisję węglową, do której zaproszeni zostaliby przedstawiciele spółek, związkowcy, organizacje pozarządowe i samorządy i to one wynegocjowałyby szczegółowy harmonogram wyłączania poszczególnych bloków węglowych i kopalń. Te informacje nie spodobały się zarówno akcjonariuszom PGE, jak również Tauronu i Enei.