Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Creepy Jar pogłębia dołek bessy

Za nami słaby tydzień w wykonaniu producentów gier, a w gronie najsłabszych przedstawicieli sektora był Creepy Jar. Jego akcje potaniały w środę o 19,4 proc. i dołek długoterminowego trendu spadkowego został pogłębiony do 252,5 zł. We wtorek spółka podała wyniki zgodne z pierwotnymi szacunkami, ale poinformowała, że wydłuża się okres produkcji gry StarRupture. Prace potrwają przynajmniej do połowy przyszłego roku, co mogło rozczarować inwestorów. Akcje są mocno wyprzedane, co może prowokować korekty wzrostowe, ale kierunek głównego trendu pozostaje niezagrożony.