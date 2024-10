Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Tytułowy deweloper poinformował w minionym tygodniu, że w trzecim kwartale sprzedał tylko siedem lokali, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego to było 196. Rynek zareagował spadkiem ceny akcji o 8 proc., do wsparcia 20 zł. Na wykres warto jednak zerknąć z szerszej perspektywy. Notowania zarysowują bowiem odwrócony spodek, a średnia krocząca z 50 sesji spadła już poniżej 200-sesyjnej. Od strony technicznej widać zatem rosnącą przewagę podaży. Jeśli wsparcie 20 zł pęknie i cena zejdzie poniżej wrześniowego dołka, to układ spadkowy stanie się dość klarowny. Średnia z 50 sesji, znajdująca się obecnie przy 22,20 zł, stanowi najbliższy opór.