Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Woodpecker z nowym dołkiem bessy

Kurs akcji informatycznej spółki od półtora roku porusza się w trendzie spadkowym. W sierpniu cena konsolidowała się przy 6,8 zł, co stworzyło szanse na zbudowanie formacji podwójnego dna. We wtorek jednak doszło do wybicia dołem. Cena akcji spadła o 6,8 proc. i wyznaczyła nowy dołek bessy – 5,83 zł. Za spadkiem nie stał żaden oficjalny komunikat, ale na początku września spółka podała szacunkowe dane finansowe za sierpień. Wartość powtarzalnych przychodów spadła rok do roku o 15,6 proc., do 440,1 tys. USD. Ten krótkoterminowy obraz fundamentalny wpisuje się w szerszy kontekst, bowiem dwa ostatnie raportowane kwartały wykazały spadek przychodów rok do roku.