Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Arctic Paper poniżej ważnego wsparcia

W czwartek po sesji producent papieru pokazał wyniki za drugi kwartał, które okazały się gorsze od oczekiwań analityków (EBITDA 70,4 mln zł). W efekcie w piątkowe popołudnie cena akcji spadała w porywach do 18,22 zł. To najniższy poziom od listopada ubiegłego roku. To oznacza, że cena sforsowała dolną granicę długoterminowej konsolidacji i okrągłą barierę 20 zł. Potencjalny zasięg spadków można teraz szacować (na podstawie szerokości konsolidacji) na 16–15 zł. Zanegowaniem takiego scenariusza będzie dopiero domknięcie piątkowej luki spadkowej.