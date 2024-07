Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

GG Parkiet

Dopiero w ostatnią środę miedziowy gigant przerwał serię siedmiu spadkowych sesji z rzędu. Poruszające się w ślad za miedzią notowania akcji KGHM dotarły do silnego wsparcia na poziomie 125 zł. To tu nakładają się na siebie lokalne szczyty ostatniej, średnioterminowej konsolidacji, a także linia średniej z 200 sesji. Test wsparcia zbiegł się w czasie z zejściem oscylatorów MACD i RSI do stref wyprzedania. Patrząc więc na KGHM czysto technicznie, perspektywa co najmniej krótkoterminowego odreagowania staje się całkiem realna. Najbliższe opory są w strefie 140–150 zł. Wsparciem pozostaje 125 zł.

Czytaj więcej Byki i niedźwiedzie tygodnia Czy to już zmiana trendu na giełdzie w Warszawie? Czwarty tydzień lipca przyniósł kolejną falę wyprzedaży na GPW. WIG stracił ponad 2,5 proc. i dotarł do czerwcowego dołka. Choć statystycznie siódmy miesiąc roku to najlepszy okres na naszym parkiecie, obecna sytuacja całkowicie temu przeczy.

Oponeo zawraca w górę na średniej z 50 sesji

Dystrybutor opon to jedyna spółka z zestawu dzisiejszych byków, która porusza się w długoterminowym, stabilnym trendzie wzrostowym. Od końca czerwca rynek jest wprawdzie w korekcie, ale na ten moment jej skala jest niegroźna. Kapitalizacja spółki spadła w miesiąc o 13 proc., a w minionym tygodniu kurs książkowo zatrzymał się na linii tytułowej średniej. Jednocześnie oscylator MACD zszedł do strefy wyprzedania i zaczął cykliczny zwrot w górę. Analiza techniczna zwiększa więc szanse, że korekta zostanie zakończona na obecnym dołku i cena ruszy w kierunku szczytu.