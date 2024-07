Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

W ostatni wtorek kurs akcji dostawcy kart MultiSport spadł o 7,7 proc. przy podwyższonym obrocie. Cena wyraźnie przełamała średnią z 50 sesji, co nie zdarzyło się od września 2022 r. Inwestorzy zareagowali w ten sposób na komunikat, że liczba aktywnych kart Benefit na koniec II kwartału wyniosła 1 993 300 i była o 3300 sztuk niższa niż na koniec I kwartału. Spadek jest niewielki, ale, jak widać, wystarczył jako pretekst do realizacji zysków. A że pękła szybsza średnia, to wzrosło ryzyko, że cena zejdzie do wolniejszej, 200-sesyjnej, czyli umownej granicy hossy. Znajduje się ona obecnie przy 2315 zł.

PKP Cargo z potężnym zakresem zmienności

Notowania akcji przewoźnika kolejowego poruszały się od maja do końca czerwca w kanale wzrostowym. Cena zwyżkowała z 12 zł do blisko 17 zł, a rynek wierzył w działania restrukturyzacyjne, w tym negocjacje ze związkami zawodowymi. W ubiegły weekend zarząd złożył jednak wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Inwestorzy zareagowali wyprzedażą. Cena akcji spadała poniżej 14 zł, przebijając średnie z 50 i 200 sesji i wybijając się dołem z krótkoterminowego kanału wzrostowego. Natomiast informacja o planowanych zwolnieniach grupowych wywołała zwrot w górę i zanegowanie poprzednich sygnałów.