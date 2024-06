Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Interbud Lublin zalicza duży spadek po rekomendacji

W środę akcje dewelopera potaniały o 17,7 proc. przy wyraźnie podwyższonym obrocie. Cena spadła do 3 zł i przebiła średnią z 50 sesji. Co ciekawe – we wtorek pojawiła się rekomendacja East Value Resarch, przygotowana na zamówienie spółki. Autor rekomendacji wycenił walory na 6,7 zł i zalecił kupno. Jak jednak widać na wykresie – rynek sceptycznie podszedł do tego raportu. Kilka wątpliwości odnośnie do tej rekomendacji przedstawił też na łamach serwisu X znany inwestor Paweł Malik. To nie pierwszy raz, gdy zamawiane u East Value Research rekomendacje powodują duże ruchy na wykresie i medialne echo.