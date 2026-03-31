PRS nabiera rozpędu

W 2026 r. na rynek najmu instytucjonalnego powinna wejść porównywalna liczba mieszkań, co w ubiegłym roku, czyli 5821 lokali (to dotychczasowy rekord) – prognozują analitycy CBRE. W ciągu pięciu lat do zasobu PRS weszło 24,7 tys. mieszkań, co stanowi 87 proc. dostępnej obecnie podaży.

Rozwojowi sektora sprzyjają fundamenty oraz to, że PRS nie konkuruje mocno ze standardową mieszkaniówką o grunty. – Obserwujemy przesuwanie się sektora PRS coraz bardziej w kierunku budynków długoterminowego zakwaterowania realizowanych na gruntach usługowych. Dzięki temu zwiększa się katalog gruntów, na których deweloperzy mogą realizować projekty przeznaczone na długoterminowy najem oraz poszerza się przestrzeń do współpracy z inwestorami instytucjonalnymi. Wielu deweloperów jest otwartych na współpracę z inwestorami instytucjonalnymi na rynku najmu lub na budowę własnej platformy z mieszkaniami na wynajem. Te plany stopniowo mogą się realizować ze względu na umiarkowane wyniki sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym – komentuje Agnieszka Mikulska, ekspertka rynku mieszkaniowego w CBRE.