W 2024 r. notowany na Catalyst deweloper wypracował 26,6 mln zł zysku netto, o 7,7 proc. więcej niż rok wcześniej, przy całkowicie zmienionej strukturze obrotów. Przychody sięgnęły prawie 292 mln zł, z czego większość z działalności w segmencie mieszkaniowym.

Mieszkania na sprzedaż i dla funduszu PRS

160 mln zł przychodów, prawie 10 razy więcej rok do roku, pochodziło z przekazania nabywcom około 400 lokali z projektów w podwarszawskich miejscowościach Zamienie i Józefosław. O ile w latach 2020–2021 firma sprzedawała po 300 mieszkań, to w kolejnych już mniej. W 2022 r. – 170, a w latach 2023 i 2024 – po 150. To efekt wysokich kosztów kredytów hipotecznych, niepewności co do wdrażania programów dopłat oraz opóźnień administracyjnych.

W zeszłym roku spółka uruchomiła IX etap osiedla „Zielone Zamienie” oraz ostatni etapu projektu Ornament w Szczecinie. Trwają przygotowania do uruchomienia X fazy w Zamieniu i nowej inwestycji w Szczecinie.

Segment mieszkaniowy został rozszerzony o usługi dla inwestorów PRS. Jesienią 2024 r. spółka zawarła z Nrep umowę o wartości około 200 mln zł obejmującą sprzedaż części terenu na warszawskich Bielanach i budowę 480 mieszkań na wynajem. W zeszłym roku pojawiły się pierwsze, niewielkie przychody z tytułu tych usług: 2,8 mln zł. W tym roku wkład będzie już znacznie większy.