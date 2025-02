White Stone z kapitałem i ambicją

Notowana na Catalyst spółka White Stone Development pozyskała 25 mln zł z emisji trzyletnich obligacji. Zapisy były zbierane od 31 stycznia do 14 lutego, oferta spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem – konieczna okazała się redukcja zapisów o prawie 73 proc. 25 mln zł to tyle samo, ile firma pozyskała w czerwcu ub.r., przy 53-proc. redukcji. Identyczne są pozostałe parametry: papiery są zabezpieczone i oprocentowane według stawki WIBOR 3M plus 4,4 pkt proc. marży, czyli obecnie 10,27 proc. rocznie przy 5,3-proc. inflacji w styczniu.