Mieszkania, PRS, akademiki i sojusze z funduszami

Co w tym kontekście z działką na Bielanach? Co się stanie, jeśli rada miasta nie da zielonego światła do końca 2025 r.?

K.S.: Dla takich przypadków jest okres przejściowy. Oczywiście, gdyby nie lex, ten teren byłby trudny do wykorzystania. Zgodnie z planem można tam stawiać biura, ale dziś ich tyle nie potrzeba, a po doświadczeniach Służewca Przemysłowego trudno też oczekiwać, by dominacja jednej funkcji była dla miasta korzystna. Dziś zresztą dużo biur na Służewcu jest wyburzanych pod funkcje mieszkaniowe na mocy lex deweloper. Prawo powinno zacząć odzwierciedlać rzeczywistość, która się zmieniła po pandemii. Niestety, zmiana planu miejscowego to procedura trwająca latami.

White Stone Development to spółka obecna od kilku lat na Cataliście. Jakie są plany, jeśli chodzi o korzystanie z tego źródła finansowania – czyli emitowanie obligacji?

A.S.: Dotychczas spółka wyemitowała obligacje o wartości prawie 180 mln zł w ramach jedenastu emisji. Dziewięć serii o wartości prawie 130 mln zł wykupiliśmy w terminie. Ostatnią emisję przeprowadziliśmy w czerwcu, pozyskując 25 mln zł przy ponad 53-proc. redukcji i najniższej w historii marży: 4,4 pkt proc. To oznacza, że jesteśmy spółką cieszącą się już zaufaniem inwestorów. Planujemy dalej korzystać z tej formy finansowania – poza kredytami bankowymi i współpracą z funduszami. To finansowanie dające bardzo dużą elastyczność, jeśli chodzi o wykorzystanie pieniędzy.

Jakie są plany odnośnie do Fortu Mokotów?