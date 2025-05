W I kwartale 2025 r. budujący w kilkunastu miastach deweloper zanotował lepsze zyski niż rok wcześniej przy stabilnych przychodach. Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 68,6 mln zł, o ponad 12 proc. więcej niż rok wcześniej.

Wyniki Murapolu w górę mimo mniejszej liczby przekazanych mieszkań

Przychody ogółem wyniosły 330,6 mln zł, o 1 proc. więcej niż rok wcześniej.

Przychody z działalności deweloperskiej wzrosły o 0,8 proc., do 297 mln zł mimo, że liczba przekazanych lokali skurczyła się o prawie 13 proc., do 657. Średnia ceny przekazywanego mieszkania zwiększyła się rok do roku o 16,2 proc.

Przychody z usług budowlanych dla inwestora PRS wyniosły 30,6 mln zł, o 3 proc. mniej niż rok wcześniej.