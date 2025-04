Kontrolowany przez Skarb Państwa deweloper w 2024 r. zaksięgował 183 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 161,5 mln zł pod kreską rok wcześniej. Z jednej strony wzrosły przychody (o aż 43 proc., do 816 mln zł) i zysk brutto ze sprzedaży (o 14 proc., do 199 mln zł), a z drugiej grupa zaksięgowała papierową stratę z cyklicznej aktualizacji portfela nieruchomości (137 mln zł). Znacznie mniej korzystny był też bilans przychodów i kosztów finansowych.

Na koniec 2024 r. grupa miała w portfelu 149 nieruchomości o wartości godziwej 3,44 mld zł.

PHN. Zyski z najmu i deweloperki w górę. Strata na kontrakcie budowlanym

Polski Holding Nieruchomości stoi na trzech nogach. Największe przychody czerpie z najmu powierzchni, głównie biurowej. To 92 nieruchomości o wartości godziwej 2,9 mld zł, w tym trzon w postaci 10 biurowców – 8 w Warszawie i po jednym w Gdańsku i Poznaniu – o wartości 1,78 mld zł. W 2024 r. najem przyniósł 295 mln zł przychodów, o 18,6 proc. więcej niż rok wcześniej – dzięki zwiększeniu powierzchni. Zysk brutto ze sprzedaży segmentu wrósł o 22 proc., do prawie 187 mln zł. Rentowność wzrosła z 61,2 do 63,3 proc.

PHN to także deweloper mieszkaniowy, jednak nie na taką skalę, by wyniki były powtarzalne. Zgodnie ze strategią, w latach 2025-2030 celem jest wybudowanie ponad 3,2 tys. lokali. W 2024 r. ten segment dodał do przychodów 169 mln zł, to cztery razy tyle, co rok wcześniej – dzięki większej puli przekazanych mieszkań. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 51,9 mln zł, to siedem razy tyle, co rok wcześniej. Rentowność sięgnęła prawie 31 proc.