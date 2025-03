PHN widzi się jako twórca pierwszego polskiego REIT-u

45 nieruchomości komercyjnych (głównie biur) o łącznej powierzchni 308 tys. mkw. i wartości 2,44 mld zł, generujących rocznie ponad 120 mln zł NOI (przychody z czynszów minus koszty), to odpowiedni fundament do uruchomienia REIT-u. Kontrolowany przez Skarb Państwa Polski Holding Nieruchomości to od lat kandydat na jedną z pierwszych tego typu spółek – i ogłoszona w środę strategia „Nowy start” przewiduje taką opcję. Rzecz jasna to nie sam PHN ma mieć status REIT-u, bo firma dalej mocno stawia na działalność deweloperską i na rynku generalnego wykonawstwa.

Reklama

– Jako duży, giełdowy podmiot z udziałem Skarbu Państwa jesteśmy predestynowani do bycia pierwszym polskim REIT-em. Jesteśmy gotowi, czekamy na korzystne rozwiązania prawne – powiedział podczas prezentacji strategii Jacek Krawczykowski, wiceprezes ds. inwestycji. Wszystko zależy od tego, jakie zapisy znajdą się w szykowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie ustawy.

Na czterech filarach

Nowa strategia PHN zakłada rozwój trzech dotychczasowych filarów. Po pierwsze, to budowa mieszkań i domów jednorodzinnych na sprzedaż – w latach 2025–2030 ma ich powstać ponad 3,2 tys. Po drugie, to budowa i wynajem nieruchomości komercyjnych. Szykowane są dwa projekty biurowe w Warszawie, w sumie na 40 tys. mkw., w tym jeden o powierzchni 26 tys. mkw., którego szczegóły mają zostać ogłoszone odrębnie – ale można zakładać, że chodzi o rozważane już od dawna postawienie nowoczesnego budynku w miejscu wysłużonej Kaskady blisko ronda ONZ.

Ponadto chce też wybudować 640 tys. mkw. magazynów.

Trzeci filar to generalne wykonawstwo. Poza obsługą własnych projektów Chemobudowa-Kraków ma mocniej wejść w kontrakty dla zewnętrznych klientów. Cel to realizacja kontraktów o wartości 2,7 mld zł, czyli ponad 450 mln zł średniorocznie.